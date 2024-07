El Congreso avanza en la reforma del Poder Judicial y rechaza las enmiendas a la totalidad de Vox y Podemos

El Congreso ha rechazado este jueves las dos enmiendas a la totalidad planteadas por Vox y Podemos contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pactada por el PSOE y el PP para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. La ley seguirá así su tramitación parlamentaria de urgencia para su aprobación, prevista para antes del final de este mismo mes de julio.

Los diputados han debatido este jueves sendos textos alternativos a la proposición de ley registrada por los grupos mayoritarios tras el pacto sellado en Bruselas por el ministro Félix Bolaños y el dirigente del PP Esteban González Pons. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al PSOE que no renueve el Consejo General del Poder Judicial de la mano del PP, menos aún después de confirmarse oficialmente el espionaje policial indiscriminado desplegado contra diputados de su partido y de sus aliados entre 2015 y 2016.

“Viene a legitimar la guerra sucia judicial contra Podemos”, ha denunciado. “Con todo lo que hemos visto estos días, simplemente ustedes no se pueden permitir firmar este acuerdo”, ha añadido. Belarra no solo ha citado el espionaje: también la actuación de jueces como Joaquín Aguirre, Juan Carlos Peinado, Pablo Llarena, Manuel Marchena y Manuel García Castellón.

“Era evidente lo que estaban buscando: nuestro desprestigio y que el gobierno de izquierdas no llegara a nuestro país hasta el año 2020”, ha dicho Belarra sobre las búsquedas policiales en bases de datos oficiales que investiga la Audiencia Nacional. “¿A qué policías de los que nos investigaron ilegalmente se va a condenar desde unos altos tribunales que van a ser nombrados por el mismo PP que nos investigó ilegalmente?”, ha lamentado.

“Rompan el acuerdo con el PP, pacten con la mayoría democrática”, ha dicho Belarra al final de su intervención, refiriéndose también a la Sala de lo Penal del Supremo: “Ya no tienen que controlarla por la puerta de atrás, ya pueden controlarla por la puerta grande”. “Ni nos van a doblar ni nos van a tumbar con golpismo judicial”, ha afirmado, una expresión retirada del diario de sesiones por el presidente en funciones del pleno.

La enmienda de Podemos ha sido votada solo por sus diputados, aunque el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sí ha defendido desde la tribuna de oradores el rechazo de su partido al acuerdo suscrito por PSOE y PP, mientras ha criticado duramente a la “policía patriótica” que estuvo detrás del supuesto espionaje a Podemos.

Rufián ha lamentado que el PSOE “y el Gobierno” pierden “una oportunidad de oro” de cambiar las normas que rigen en el Poder Judicial. “Se van a arrepentir”, ha dicho, para añadir que se vote en el Congreso el día “que se confirma” el espionaje político. “Qué basura de patria que espía a la gente solo porque no le gusta lo que piensan”, ha dicho. “Es golpismo judicial, utilizan el poder de su toga para revertir el poder de las urnas. No importa la ley, solo la ideología”, ha expuesto Rufián, quien ha advertido de que ERC no participará del acuerdo PSOE-PP: “El propio Constitucional considera que un acuerdo de este tipo debería recoger todas las sensibilidad de la Cámara”.

Desde el PNV, Mikel Legarda se ha opuesto a las enmiendas de sustitución de Vox y Podemos. “No compartimos que se rebajen las mayorías requeridas. Ello supondría un enfrentamiento directo con la Comisión Europea”, ha dicho el representante del nacionalismo vasco conservador. Desde Junts, Josep María Cervera ha acusado al Gobierno de rendirse a la “toga nostra”.

El PP agudiza su enfrentamiento con Vox

Por parte de Vox ha sido Javier Ortega Smith quien ha defendido el texto alternativo al acuerdo de PSOE y PP. El diputado de extrema derecha ha aprovechado para atacar al PP por pactar la renovación del CGPJ con los socialistas: “Qué poca vergüenza, qué hipocresía y qué tomadura de pelo. El PP está pactando con la PSOE de los dos estados de alarma inconstitucionales. El PSOE de los indultos a los golpistas de Catalunya, de la derogación de la sedición, de la ley de amnistía, de los ERE, del Koldo, del Tito Berni y de Begoña Gómez”. Un acuerdo que, según el diputado de extrema derecha, dibuja una “nueva coalición, la PPSOE”.

Ortega Smith ha inaugurado así en el Congreso el nuevo tiempo en la relación de Vox con el PP. Los de Santiago Abascal están preparados para romper esta misma tarde los gobiernos de coalición autonómicos tras aceptar acoger a menores migrantes alojados ahora mismo en Canarias.

De hecho, el vicepresidente de Vox ha comparado el acuerdo para el CGPJ con el pacto alcanzado ayer en Tenerife. Ortega Smith ha sostenido que ambos son “una discriminación”. El diputado de extrema derecha ha defendido que hay una “discriminación por origen nacional” que antepone a los “extranjeros frente a los españoles”; otra “discriminación por sexo del hombre frente a la mujer”; y existe, según Vox, una “discriminación por opinión” porque “aquellos grupos con ideas contrarias” a dicho acuerdo son “discriminados” al quedar fuera de él.

La respuesta ha llegado por boca del portavoz del PP, Miguel Tellado. “A Vox lo único que le molesta es no formar parte de esta ley”, ha dicho, para recordarle que “votaron favorablemente hace un año” a una propuesta del PP muy similar. “¿Les molesta que el PSOE ha asumido las mismas tesis?”, ha ironizado.

Tellado ha apuntado que Vox “va a votar con Podemos”. “Deben darle una vuelta”, le ha conminado.

El portavoz del PP, cuyo partido estaba en el poder cuando se produjo el espionaje a los diputados de Podemos y sus aliados, ha obviado esta revelación para atacar a la organización que lidera Ione Belarra y ha sostenido que el acuerdo con el PSOE va “en contra de cómo entiende la política” Podemos. También ha pedido “retirar íntegramente” el discurso de la dirigente: “Debería darle vergüenza, ha sido ministra”.

Inmediatamente, Tellado a acusado a Podemos directamente: “Son más de defender a delincuentes, violadores y terroristas. Es lo que ponen de manifiesto cuando suben a la tribuna”.

El portavoz del PP se ha vanagloriado también de haber roto la mayoría parlamentaria de la investidura. Una mayoría “a la que Sánchez le ha entregado la gobernabilidad” y que “no está a la altura”, según ha dicho. “Por eso estamos seguros que esa mayoría no durará mucho tiempo”, ha concluido.