Podemos considera que la vuelta del emérito coloca a la monarquía en una “situación absolutamente insostenible”

Podemos ha inaugurado este sábado la primera jornada con actividad política de su Fiesta de la Primavera, que se está celebrando en València, denunciando el “bochorno” del regreso a España del rey emérito y emplazando a un debate de Estado sobre la continuidad de la monarquía. La secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge, ha considerado que esa visita de Juan Carlos I ha situado a la Casa Real “en una situación que es ya totalmente insostenible”, Por ello, ha asegurado que “lo que tiene que hacer el país es pensar en la República no como un fin sino como un proceso, pasa por elegir la jefatura del Estado pero también los servicios públicos, las estructuras del Estado y los actores públicos”.

“España tiene que ser republicana”, ha sostenido Verstrynge en declaraciones a los medios. “Después de 72 horas de casi bochorno mediático y de seguimiento de la llegada del rey es el momento de decir las cosas claras. En este momento en nuestro país no hay un solo rey, sino que hay dos reyes en una situación en la que ninguno de los dos está rindiendo cuentas hacia la ciudadanía y que no está explicando la situación”, ha lamentado.

Desde Podemos, ha recordado, llevan “muchos años diciendo que la justicia no es igual para todos y que hay una clara situación de inviolabilidad”. “El problema no es el rey, el problema es la estructura monárquica y su falta de voluntad de rendir cuentas ante la ciudadanía más allá de unas fotos en unas regatas en situaciones de ocio en las que se viene a pasar unas vacaciones y no a explicar lo que ha estado sucediendo”, ha añadido, la número dos del partido que dirige la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Para ella, “España tiene que ser republicana”. Además, Verstrynge ha considerado que “la Casa Real le hace un flaco favor al país y lo mínimo que deberían hacer es dar explicaciones”.

Justo después de ella, el secretario de Horizonte Republicano de Podemos, Rafa Mayoral, ha asegurado que “la gran pregunta es si la monarquía va a sobrevivir a su corrupción”, precisamente el tema que ha centrado una de las mesas de la fiesta que está celebrando el partido en València. En su opinión, “encubridores, cómplices y copartícipes están escandalizados porque Juan Carlos venga a hacer lo que ha hecho siempre”.

“El problema es de democracia”

“En esta manera de proteger la impunidad de la monarquía estamos viendo que se está poniendo en crisis a la Agencia Tributaria porque se acepta una regularización que no se aceptaría para ninguna otra persona. Se está poniendo en peligro la credibilidad de la Fiscalía porque remite unos decretos que no hay por dónde cogerlos. Se está poniendo en cuestión al Tribunal Supremo cuando se archivan denuncias que tienen indicios claros de delito y se está poniendo en cuestión el Congreso de los Diputados cuando los letrados no nos dejan debatir sobre la estructura del Estado”, ha denunciado.

Para él “el debate que se tiene que poner encima de la mesa”, sobre todo a raíz de la vuelta del rey emérito, “es la democratización del Estado”. Hay, en opinión de Mayoral, una “necesidad de democratizar el conjunto de las estructuras que se han convertido en copartícipes de los desaguisados de la dinastía monárquica”. “El problema que tenemos no es un problema de honorabilidad es de democracia y en algún momento se tiene que solucionar”, ha añadido.

“La República significa el Gobierno del pueblo para el pueblo y en eso vamos a estar nosotros. El resto no sabemos dónde va a estar pero estamos viendo a mucho 'juancarlista' pasando mucha vergüenza por haberle tapado los escándalos de una corrupción sistemática que ha sido la nota del reinado de Juan Carlos I”, ha remachado, en clara alusión a, entre otros, el PSOE, el partido con el que gobiernan en coalición. “Las medidas adoptadas en el pacto de la Zarzuela entre PSOE, PP y la Casa Real no establecen ningún mecanismo para evtar que esta situación se pueda repetir”, ha añadido. Mayoral ha vaticinado que Podemos convocará movilizaciones ciudadanas en favor de la República porque “la gente tiene derecho a decidir sobre todas las cosas”.

En la mesa de debate se ha hablado de la monarquía como un “sistema arcaico” y los dirigentes que han participado en ella, como el propio Mayoral pero también la portavoz de Podemos Isa Serra, han considerado que la monarquía “puede sobrevivir a la corrupción” porque estas prácticas no se castigan suficientemente por la ciudadanía. “El PSOE ha ejercido como sostenimiento del pilar de la monarquía y se equivoca”, ha dicho Serra. Además, han considerado que “la gente se está alejando” de la monarquía, con lo que ven más cerca el horizonte republicano. También han ahondado en la necesidad de abordar la inviolabilidad del rey como primer paso en ese camino.