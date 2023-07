El Constitucional ampara al director de la sucursal madrileña de un banco marroquí despedido por apoyar a los rifeños

En junio de 2017 un trabajador de la sucursal madrileña de un banco marroquí se manifestó en apoyo a los ciudadanos del Valle del Rif. Decenas de personas se concentraron frente al Ministerio de Exteriores para denunciar “detenciones indiscriminadas” por parte de las autoridades de Marruecos. Días después llegó la carta de despido, explicándole que había hecho un uso indebido de la imagen de la empresa al sacarse fotos en su despacho del banco con mensajes políticos sobre esta manifestación. Seis años después el Tribunal Constitucional le ha dado la razón y ha declarado que su despido vulneró su libertad ideológica.

El Rif en pie de guerra

Las distintas sentencias del caso explican que este hombre trabajaba para el Banque Chaabi du Maroc como director de su sucursal en Madrid. Un banco francés, como explica la CNMV en su página web, filial de un grupo financiero marroquí. En junio de 2017 el director de la sucursal acudió a una manifestación en defensa de los ciudadanos del Valle del Rif y después colgó varias imágenes en su cuenta personal de Facebook.

Fotos en las que aparecía en su puesto de trabajo en el banco con frases como “orgulloso de ser rifeño”, “los rifeños no son escoria, el Rif no es separatista” y otras proclamas. Un juzgado le dio la razón y obligó al banco a indemnizarle por daños morales pero el Tribunal Superior de Madrid y el Supremo dieron la razón a la empresa: “El actor se extralimitó en su cometido y actuó en otros ámbitos y sobre cuestiones que no eran las propias del banco ni del cargo de director, quebrantando la buena fe contractual y defraudando la confianza que el banco le había otorgado”, dijeron los jueces para avalar su despido.

Ha sido el Tribunal Constitucional quien ha dado la razón al director de la sucursal y ha reconocido que fue un despido ideológico y, por tanto, ilegal. Es “razonable” sospechar que su despido fue por expresar su defensa de los ciudadanos rifeños, una opinión “contraria a la de su empleadora”, y no usar la imagen de su oficina en el banco, detalle que se conoció posteriormente. Otra empleada, además, también fue despedida por participar en la misma manifestación.