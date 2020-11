Cs endure su posición y votará 'no' a los PGE si el Gobierno no renuncia al referéndum y a la enmienda del castellano

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 al final de la tramitación parlamentaria si el Gobierno no acepta las cuatro exigencias que ha planteado este martes su líder, Inés Arrimadas, incluido un compromiso por escrito de que no aceptará un referéndum de independencia en ningún territorio de España y la retirada de la enmienda que permite eliminar el castellano como lengua vehicular en las escuelas de algunas comunidades autónomas.

Arrimadas ha declarado en una rueda de prensa que esta semana su partido rechazará todas las enmiendas a la totalidad de los PGE promovidas desde la oposición, tras haber conseguido limitar las subidas de impuestos en el proyecto presentado por el Gobierno.

También ha dicho que si el Ejecutivo quiere que al final del proceso Ciudadanos vote a favor de las cuentas públicas en el Congreso, tendrá que cumplir cuatro condiciones, y que seguirán en la mesa de negociación hasta el final para intentar que el presidente Pedro Sánchez las acepte.

Posteriormente, desde la formación naranja han precisado que si no se cumplen esas cuatro condiciones, Cs votará en contra de los Presupuestos. Además de las peticiones sobre el castellano y el referéndum, las otras dos son un "rescate" a los autónomos, pymes y trabajadores que tienen que parar su actividad por las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus y un permiso retribuido a los padres que no puedan teletrabajar y cuyos hijos tengan que hacer una cuarentena.

"Si estas cuatro cosas no están, el voto final será 'no'", afirman fuentes de la dirección de Ciudadanos, que insisten en su voluntad de continuar sentados en la mesa de negociación con el Gobierno hasta el último momento porque no quieren renunciar a conseguir más cosas en los PGE.

Según señalan, nunca dijeron que se fuesen a interrumpir las conversaciones sobre los Presupuestos por el tema de la enmienda del castellano --que el PSOE, Unidas Podemos y Esquera han introducido en el proyecto de ley de educación--, pero al mismo tiempo quieren dejar claro que este es un tema importante para Cs, y que también lo es obtener el compromiso por escrito del Ejecutivo de que no permitirá un referéndum de secesión en Cataluña u otra región.