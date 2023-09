Última hora del debate de investidura de Feijóo, en directo

09:45 h

Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, uno de los fundadores de CCOO y exdiputado, se ha referido este martes a las críticas que han vertido estos últimos días Alfonso Guerra y Felipe González contra Pedro Sánchez y una posible amnistía a políticos catalanes. “Envejecer es complicado”, ha concluido.

En la Cadena Ser, Sartorius ha asegurado que esa amnistía no sería “ningún desastre para nada ni se rompe nada”. Y sobre las declaraciones de los históricos del PSOE se ha mostrado contundente, aunque ha preferido no juzgar opiniones: “Yo no he oído argumentos”, ha indicado.

El exdiputado ha explicado que es “muy atrevido” decir que la “amnistía no cabe en la Constitución”, como se ha podido escuchar a Guerra y González, “es más complicado que eso”, ha añadido. “La Transición fue basada en la amnistía, la reconciliación”.

Sartorius ha expuesto en la entrevista su opinión sobre la amnistía, sobre la que escribió hace una semana en este diario:

No creo que el debate de fondo sea amnistía sí o no, sino si está justificado por razones de interés público y democrático general tomar medidas con el fin de superar las consecuencias del llamado 'procés'. En mi opinión, la respuesta es afirmativa

En su tribuna argumentaba que las medidas de gracia adoptadas “han sido altamente positivas” porque “no tendría sentido indultar a los mayores responsables y enjuiciar a los menores”, además de para evitar “volver a las crispaciones”. También “porque es beneficioso serenar del todo la política catalana y que los partidos nacionalistas” de Catalunya “participen con normalidad en la vida democrática, como ha sucedido durante décadas”. Puedes leer su columna aquí.