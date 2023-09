La derecha tacha las críticas de Díaz a la élite tecnológica de “ida de pinza” e ignoran que se basan en un prestigioso investigador

“Una ida de pinza”, “gente cuyo lugar es el manicomio”, “a ver si deja de decir tonterías”. La derecha mediática y política se burla de unas declaraciones de la vicepresidenta en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que afirmó que las élites tecnológicas tienen “un plan B” porque son conscientes de “que nos vamos al carajo”. Lo que ignoran de las frases de Díaz es que no son infundadas: están basadas en las investigaciones uno de los expertos más prestigiosos de cultura digital, Douglas Rushkoff.

Rushkoff, que ha publicado un libro recientemente sobre esta creencia que se extiende por Silicon Valley, es uno de los diez intelectuales más influyentes del mundo según el MIT y, en una entrevista para elDiario.es, ya avisó de que los milmillonarios tecnológicos “saben que están llevando el mundo al colapso y quieren escapar”.

En su charla con esta redacción explicó que algunos ejemplos de esos intentos por escapar del “colapso” son los cohetes de Elon Musk o Jeff Bezos, el metaverso de Mark Zuckerberg o las mansiones-fortaleza. Estos eran los ejemplos de los que hablaba Díaz en su intervención de este sábado y de los que tanto los medios conservadores como incluso algunos políticos como Borja Sémper o Carlos Flores, se han reído.

"Las élites tecnológicas, billonarias, tienen un plan: huir y protegerse ellos solos.



“La camisa de fuerza”

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, se ha sumado a las burlas a Díaz ironizando sobre que había descubierto “los planes ocultos de Spectra”:

Las burlas se suceden en Twitter, que responden al fragmento de vídeo que muchos medios conservadores han compartido.

Para Carlos Flores, el dirigente y diputado de Vox condenado por violencia psíquica a su exmujer, Yolanda Díaz debería ser “juzgada por sus neuronas y no por su peinado”:

También el presidente del PP de Catalunya, Alberto Fernández, se burlaba de Díaz y calificaba sus críticas como “la última ida de pinza” de la vicepresidenta en funciones:

El intelectual hablaba no solo con este medio, sino también en otras entrevistas y en su propio libro, de la evolución de esta mentalidad por parte de las élites desde que escribió su primer artículo: “Ya no piensan en búnkeres, pero no trabajan para evitar que el mundo (incluidos ellos) sufra. Siguen intentando escapar”, aseguró.