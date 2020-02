Los desacuerdos amenazan a la paz en Sudán del Sur a días para fecha límite

La fecha límite para formar un gobierno de transición en Sudán del Sur es dentro de quince días, pero las partes en conflicto aún no han logrado acuerdos en puntos como el número de estados y la formación de ejército nacional, aspectos clave para acabar con la guerra que ha desangrado el país desde 2013.

Las intensas reuniones desde diciembre entre el presidente del país, Salva Kiir y el líder opositor y exvicepresidente, Riek Machar, han fracasado en determinar siquiera algún progreso en el asunto del número de estados y el futuro es incierto para el país más joven del mundo.

UN ACUERDO EN ESTADO CRÍTICO

Gobierno y oposición armada alcanzaron un histórico acuerdo de paz en septiembre de 2018 en Adís Abeba. Entonces establecieron un periodo para definir varias cuestiones (administrativas, militares y de seguridad entre otras) y formar un gobierno de unidad en 2019, pero llegada la fecha se acordó prorrogar el plazo hasta noviembre.

De nuevo y ante la falta de avances, en noviembre ambas partes decidieron extender el plazo tres meses más, hasta el 22 de febrero de 2020.

EE.UU. pidió a las partes que aceleren la formación de gobierno en su fecha sin aplazamientos para que no sean expuestos a más sanciones por entorpecer los esfuerzos de la paz en Sudán del Sur.

El asistente del secretario de estado de EE.UU. para asuntos de África, Tibor Nagy, indicó a periodistas en Yuba el mes pasado que el pueblo de Sudán del Sur debe cosechar "los frutos de la paz".

"La élite tiene que servir a los intereses de su pueblo; las partes deben acelerar la formación de Gobierno en su fecha determinada; luego considerar los demás casos políticos", indicó.

EL LITIGIO

El Gobierno insiste en que el país tenga 32 estados, mientras que la oposición quiere un reparto administrativo más magro con 10, tal y como estipuló el acuerdo de paz firmado entre las dos partes en septiembre de 2018 de repartir el poder entre estos 10 estados entre las partes.

En octubre de 2015, Kiir dividó los estados en 32, así garantiza dominar zonas estratégicas y estados petroleros y no dejaría en manos de la oposición territorios que podrían generar recursos de la renta de la explotación de hidrocarburos (cada estado recibe un 2% de los ingresos de crudo mensuales).

Kiir quiere concurrir en las futuras elecciones y teme que, al tener recursos, la oposición pueda ganar poder e influencia en las elecciones a las que se quiere presentar también Machar.

La falta de fondos también ha afectado el proceso de entrenamiento a las tropas de ambas partes, que el mes pasado fueron unidos en varios campamentos para ser capacitados para su posterior despliegue en Yuba y otras ciudades.

ACORDAR PARA FORMAR GOBIERNO O FORMAR GOBIERNO PARA ACORDAR

El ministro de Información y portavoz del Gobierno, Michael Makuei, indicó a Efe en Yuba que el Gobierno no aceptaría una nueva prórroga por el retraso en la aplicación de algunos puntos del acuerdo.

"No estamos de acuerdo con las condiciones de la oposición armada a cambio de la formación del nuevo gobierno de transición", afirmó, subrayando que su postura es "anunciar el Gobierno el 22 de febrero en curso y más adelante considerar todos los casos pendientes".

El presidente de la ONG Capacitar la Sociedad y representante de los organismos de la sociedad civil en las conversaciones de paz, Edmond Yakani, pidió a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el África Oriental (IGAD), que ha tutelado este proceso, que presione a Kiir y Machar para formar gobierno en su fecha.

"Es cierto que los días que quedan no bastarán para resolver los desacuerdos pendientes del pacto de paz, pero pedimos la formación de gobierno en su fecha. Luego que las partes debatan las disputas durante la fase de transición", afirmó.

Un líder de la oposición armada leal a Machar, Pout Koang, explicó a Efe que no alcanzar una solución satisfactoria en el asunto del número de estados y completar el entrenamiento y despliegue del Ejército de unidad no participarán en el Gobierno de transición.

"Nosotros en la oposición armada no participaremos en el próximo Gobierno de transición si no se trata el tema de la cifra de estados y el despliegue de fuerzas conjuntas o de la ONU para proteger a los miembros del Gobierno en Yuba y las demás ciudades para que no se repitan los actos de violencia y choques armados como en 2016", dijo.

