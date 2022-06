EH Bildu no se plantea que Escrivá incumpla el acuerdo para subir un 15% las pensiones no contributivas

EH Bildu no tiene ninguna duda acerca del cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Gobierno la semana pasada para subir las pensiones no contributivas un 15% a través del nuevo decreto anticrisis que prepara el Ejecutivo. La portavoz de la formación independentista en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que el propio Gobierno le ha confirmado la inclusión de esa iniciativa en el citado plan pese a la información publicada este mismo martes por El Diario Vasco que señala que el Ejecutivo descartaría incorporar la subida de esas pensiones en el texto.

Escrivá salva uno de los últimos escollos para sacar adelante la ley sobre los fondos públicos de pensiones

Saber más

“No contemplamos otro escenario que el cumplimiento del acuerdo que propició nuestra abstención en el dictamen de los planes de pensiones”, ha asegurado Aizpurua en rueda de prensa, recordando que EH Bildu se abstuvo la pasada semana en la Comisión de Trabajo para permitir al Gobierno sacar adelante el dictamen de la citada ley de las pensiones públicas.

Aizpurua ha asegurado que el acuerdo está “confirmado” por el propio ministro de la Seguridad, José Luis Escrivá, y que “lo hizo el viernes en una rueda de prensa”. “No tenemos otra perspectiva de que se cumpla”, ha insistido, antes de recordar que el acuerdo para subir las pensiones no contributivas “supone un respiro importante” para la situación de un gran número de pensionistas.

“Ni por parte del Gobierno ni por parte del PSOE tenemos ningún cambio al respecto. No hay ningún cambio al respecto. La negociación fue con el Ministerio de Inclusión y el acuerdo contó con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. No veo dudas posibles en el tema”, ha remarcado.

Preguntada sobre la inclusión de la subida en el nuevo plan anticrisis, Aizpurua ha asegurado no tener “ningún motivo para pensar que no va a ser así”. “No veo un horizonte que no sea que se cumpla ese acuerdo. Hemos hablado hoy con el Gobierno y nos han confirmado que no hay ningún cambio y que el acuerdo se mantiene”, ha insistido una y otra vez.

EH Bildu considera que el incremento de las pensiones no contributivas acordado con el Gobierno “supondrá un enorme beneficio para miles y miles de pensionistas, especialmente para las mujeres y personas con invalidez que cobran pensiones de miseria”. “En una situación de crisis y alza de precios como la actual, estas pensionistas son uno de los sectores más vulnerables a los que proteger y, gracias a este acuerdo, estas pensionistas verán incrementadas entre 60 y 100 euros mensuales sus pensiones”, apuntan desde la formación independentista.

“Blindar” las pensiones públicas

La propuesta de revalorizar las pensiones más bajas de manera inmediata era una de las reivindicaciones que EH Bildu trasladó al Gobierno en abril para ampliar el alcance del decreto anticrisis, una demanda que se verá cumplida próximamente. Asimismo, el acuerdo cerrado este mismo jueves “asegurará que ni un solo euro de la Seguridad Social, del sistema público, sea destinado al fondo de pensiones, evitando así la descapitalización de la Seguridad Social y blindando las pensiones públicas y su sostenibilidad”, apunta EH Bildu.

“Sabemos que no es suficiente, pero estamos seguros de que esta medida supondrá un alivio para miles y miles de pensionistas y un paso más en el camino hacia la dignidad que merecen. Hoy damos un paso más hacia ese objetivo. Este logro no hubiese sido posible sin el empuje del movimiento de pensionistas”, ha asegurado el diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo.