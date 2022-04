ERC y EH Bildu amenazan con tumbar el decreto de medidas frente a la guerra por el espionaje

No han aclarado cuál será el sentido del voto de ERC y EH Bildu en el Pleno del jueves, en la votación de la convalidación del decreto ley del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. Pero este martes, tanto el portavoz de la formación republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, como la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, han amenazado con dejar caer el texto que contempla ayudas por más de 6.000 millones de euros por el caso del espionaje a 66 dirigentes independentistas –entre ellos varios de su partido, como el president de la Generalitat, Pere Aragonès– y la falta de explicaciones del Ejecutivo.

“El único idioma que entiende el PSOE es tocarle o tumbarle la agenda legislativa”, ha remarcado Rufián en rueda de prensa. Preguntado una y otra vez sobre si ERC votará 'no' al citado decreto, Rufián ha considerado que “la presión debería ser trasladada al PSOE”. “Si al PSOE no le gustan ERC, Bildu, BNG, Compromís, Más País o Unidas Podemos no pasa nada, que lo diga, porque tiene una alternativa: el PP de Feijóo”, ha zanjado.

“Lo más lesivo en democracia espiar a alguien porque no te gusta cómo piensa”, ha añadido Rufián, que ha solicitado la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. “Cada minuto en silencio afecta a la democracia de este país”, ha recalcado. “Estamos valorando nuestra decisión”, ha añadido, por su parte, Mertxe Aizpurua. “Vamos a esperar a ver qué datos da el Gobierno. La situación es tan grave que modifica la situación”, ha añadido, haciendo alusión a las mayorías de la legislatura.

Sobre la conformación de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso para dilucidar todo lo relativo al espionaje, Rufián ha asegurado que “es falso que esa comisión no se haya convocado por vetos cruzados”. “Es mentira que ERC vete a cualquier partido. No veta a ningún grupo”, ha asegurado, defendiendo incluso la presencia de Vox en dicha comisión.

“Negociar en política no es renunciar a nada”

Preguntado por si el caso de espionaje supone una ruptura de ERC con el Gobierno, Rufián ha querido dejar claro que para él, “como demócrata la negociación, el diálogo y la palabra son irrenunciables”. “Negociar en política no es renunciar a nada, no es una derrota. Quien lo diga o miente o quiere tapar sus pactos. ERC se comprometió a sentar al Gobierno, a que entendiera que hay un conflicto entre España y Catalunya”, ha insistido. “¿Quiénes somos nosotros para decir que hay que dejar de negociar?”, se ha preguntado.

“Negociamos con el PSOE, hablamos con el PSOE sobre derechos sociales y civiles porque somos lo contrario. No somos responsables de las decisiones del PSOE, pero sí de algunas rectificaciones del PSOE.