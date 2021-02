ERC y Junts presionan a los 'comuns' en el Congreso para que se unan a ellos en un Govern sin el PSC de Illa

La resaca de las elecciones catalanas del domingo se ha trasladado este miércoles al Pleno del Congreso de los Diputados, donde las distintas fuerzas políticas han evidenciado sus líneas rojas en las negociaciones para formar el nuevo Govern de la Generalitat y han mostrado sus preferencias de pactos. El debate sobre la gobernabilidad de Catalunya se ha producido por una moción presentada por ERC instando al hemiciclo a apoyar la autodeterminación y la amnistía de los presos independentistas que, sin embargo, no ha logrado los votos necesarios para ser aprobada por el rechazo del principal grupo de la Cámara Baja, el PSOE, al que se han sumado PP, Vox y Ciudadanos.

Durante el Pleno, los partidos independentistas catalanes –ERC, CUP y Junts–, han centrado el foco en En Comú Pódem, formación a la que exigen que respalde un Govern favorable a la autodeterminación de Catalunya en el que no esté incluido el PSC, primera fuerza en los comicios del domingo. Esa fórmula requeriría una ruptura entre socialistas y 'comuns' en Catalunya aunque PSOE y Unidas Podemos son los socios en el Gobierno central. Pese a las presiones, el portavoz de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, ha reclamado un Govern "de izquierdas nítidamente comprometido con el diálogo" sin mencionar al PSC pero pidiendo a ERC que rompa con Junts.

También pidió un Ejecutivo catalán de izquierdas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control celebrada horas antes del debate de la propuesta de ERC. En un tenso debate con Miriam Nogueras, diputada por Junts, que le había preguntado al presidente del Gobierno si cree "que las relaciones entre Catalunya y España son solo un conflicto interno", Sánchez ha considerado que "Catalunya necesita un Gobierno distinto al que hemos visto estos años. Un Gobierno progresista liderado por el PSOE y los comunes. Eso creo que es lo que ha demandado la sociedad catalana. Quiere una salida de izquierdas derivada y ustedes no entran en esa ecuación".

El rifirrafe más tenso durante el debate de la iniciativa de ERC se ha producido, no obstante, entre Asens y el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, después de que éste acusara al Gobierno progresista de "alimentar" a la extrema derecha de Vox y de responder a los comicios catalanes con la "absolución" de Cristina Cifuentes en el caso Máster o la "encarcelación" del rapero Pablo Hasél.

"Lecciones antirrepresivas ninguna", le respondía el portavoz de En Comú Pódem, que reprochaba a ERC que el actual Govern del que forma parte siga "pidiendo penas de prisión por los independentistas detenidos" durante distintos disturbios en las calles catalanas. "Ustedes querían mandar a los del 15M en el Parlament a la cárcel. Ustedes han estado gobernando con quienes nos han tildado de golpistas. Lecciones represivas ninguna", ha zanjado. En ese punto Rufián ha abandonado por un momento el hemiciclo visiblemente enfadado, aunque solo unos minutos después ha regresado a su escaño para seguir escuchando a Asens.

Rufián, a los 'comuns' y a la CUP: "Sumamos como nunca"

El diputado de ERC había asegurado durante su intervención que "las izquierdas independentistas y autodeterministas han ganado" las elecciones catalanas. "Sumamos como nunca", ha insistido Rufián. "Y eso nos condena a entendernos". "ERC, como ganadora de ese bloque, quiere asumir y asume el liderazgo", ha añadido el diputado que ha interpelado directamente a los 'comuns' y a la CUP, pero no al PSC. "Intentémoslo y hagámoslo, que las izquierdas predominen en un Gobierno de la Generalitat", ha dicho. Dirigiéndose a Junts, Rufián ha pedido que "dejen de marca el ritmo" a ERC "los que creían que el país era suyo. No somos los criados de nadie. Afrontemos un nuevo ciclo, un nuevo horizonte en el que no se diga que ser independentista es ser etnicista y que el hijo de un andaluz es un colono, se tenga la patria que se tenga en el corazón".

El parlamentario republicano ha recordado que el independentismo "ha ganado con más del 50% de votos" y que en el nuevo Parlament habrá "82 diputadas y diputados a favor de una solución política, dialogada y pactada del conflicto entre España y Catalunya. No hay jueces, televisiones y policías suficientes para negarlo", ha zanjado. En ese punto, Rufián ha situado al candidato del PSC, Salvador Illa, como el "jefe de la oposición en Catalunya" y le advertido del riesgo de acabar "como Ciudadanos" que fue la primera fuerza catalana en 2017 y que ahora ha sufrido un fuerte batacazo perdiendo 30 de sus 36 escaños." Hagan política, dejen el jaleo y hagan política", les ha dicho a los socialistas.

En su turno, la diputada de las CUP Mireia Vahí ha insistido, por su parte, en que las del domingo fueron las "decimoterceras elecciones en las que gana el independentismo", por lo que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "asuma la realidad y ponga un referéndum". A la oferta de pacto laznada por ERC, Vahí ha respondido con las siguientes exigencias: "Estamos de acuerdo, pongámonos a trabajar para un referéndum, una renta básica, la amnistía y la transición ecológica".

Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el debate, ha sentenciado que "en Catalunya se ha reforzado el independentismo", mientras "el unionismo se ha radicalizado hacia la ultraderecha". Ella ha lanzado varias preguntas a los miembros del Gobierno progresista. "¿Quiere el Gobierno resolver o no el conflicto entre Catalunya y España? Si la respuesta es sí, van a votar que sí a la propuesta de ERC y a un referendum pactado. Si no quieren resolver el conflicto no van a votar que sí. Serán ustedes los responsables de que la vía amplia acabe siendo la vía muerta", zanjaba. Ella también presionó a los 'comuns' pidiendo a que "deje de mercadear" con los votos y "sean útiles de una vez" apoyando un Govern independentista.

Asens pide hacer "política en mayúsculas" en Catalunya

Dirigiéndose a ERC, Asens se ha preguntado si los republicanos "van a gobernar con el partido de la señora Borràs", en alusión a Junts, "si la condenan por corrupción" y si van a reeditar un acuerdo con una formación que "trata como colonos" a parte de la independencia. "No hay alternativa a la Mesa de Diálogo, o se negocia o se negocia. Hagamos un gobierno de izquierdas nítidamente comprometido con el diálogo. Tenemos las herramientas, y es el momento de la política en mayúsculas", ha zanjado.

Desde el PSOE, el diputado José Zaragoza, miembro del PSC, ha recordado la victoria de Illa en las elecciones del domingo y ha reprochado a ERC su moción pidiendo amnistía y autodeterminación –y a la que los socialistas dan su 'no'– tan solo dos semanas después de que su grupo respaldara otra moción de los republicanos acordando la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat en cuanto esté elegido el nuevo Govern, para una negociación "sin condiciones". "Trabajen para el reencuentro, no busquen el enfrentamiento. Nos van a encontrar en el diálogo", les ha dicho Zaragoza a los diputados de ERC.

El diputado socialista ha recordado que "Illa se comprometió con el diálogo" que "es la única solución, no poner condiciones". También ha acusado a ERC de formar "cordones sanitarios contra los socialistas". "Todo comenzó con la foto de Colón y ha continuado con la foto de colón del independentismo. No comentan el error de gobernar con la derecha", ha advertido Zaragoza a los republicanos de ERC.