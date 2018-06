El excontable de SOMA-UGT asegura que F.Villa le decía: "Tú paga y chitón"

El excontable del SOMA-UGT Juan Cigales ha declarado en el juicio que se sigue contra el ex secretario general del sindicato José Ángel Fernández Villa que él personalmente no tenía capacidad decisoria alguna en las cuentas y que éste le decía: "Tú paga y chitón". En su declaración como testigo en el juicio por apropiación indebida de los fondos del sindicato, Cigales ha reconocido que llevaba personalmente "las cuestiones domésticas de Villa, como él las llamaba". "Yo iba al despacho y le entregaba a veces un sobre, a veces una bolsa. Había gastos de gasolina, prensa. Había mogollón. Yo lo juntaba todo y rellenaba una hoja de cálculo y la firmaba él. Yo pagaba", ha reiterado. El testigo ha relatado que, en una ocasión, el otro acusado, el exresponsable de la fundación Infide Pedro Castillejo, le recomendó que, ante la existencia de un desfase detectado en las cuentas, firmara un papel diciendo que "lo que faltaba se había extraviado", pero él rechazó esta idea. La pérdida de las tarjetas era "el pan de cada día" en el caso de Villa y "cada dos por tres tenía un teléfono que se escacharraba", ha comentado durante su declaración ante el tribunal de la Sección Tercera. En la sesión de hoy, dos de los presidentes de la empresa pública Hunosa, que ejercieron desde los años 1996 hasta la actualidad, Luis Tejuca y María Teresa Mallada, han corroborado la existencia del pago de cheques nominativos a Fernández Villa, mientras que las transferencias bancarias se hacían directamente a su nombre. Los pagos se hacían en concepto de dietas por asistencia a las reuniones de los comités intercentros y por desplazamientos, y fue Mallada la que puso fin a los pagos en 2012. Además, dos secretarias que trabajaron para el ex líder sindical han reconocido que llegaron a cobrar personalmente los cheques nominativos que Fernández Villa les daba con su firma estampada en la parte posterior, para que acudieran a una entidad bancaria y, tras recoger el dinero, se lo entregaran en mano y él les pedía que "no lo publicaran por ahí". "Me decía que era del consejo de administración de Hunosa. Me lo daba firmado por atrás e iba a la caja de ahorros a cobrarlo con su DNI", ha asegurado una de ellas durante su declaración ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Fernández Villa está acusado de un delito continuado de apropiación indebida de fondos del SOMA-UGT por importe de 434.158 euros, unos hechos por los que la Fiscalía interesa una pena de cinco años de cárcel.