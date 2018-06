El exvicepresidente congolés Bemba "nunca ha abandonado sus ambiciones políticas"

El exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba, cuya condena a 18 años de cárcel ha sido anulada por una Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), "nunca ha abandonado sus ambiciones políticas", dijo hoy su abogado, Peter Haynes.

"No soy consejero político, soy su abogado. No tengo autoridad para decir cuáles son sus planes en la política, pero tengo que decir que me sorprendería si se mantuviera alejado de ella", dijo el letrado ante las preguntas de los periodistas.

Bemba lleva detenido desde 2008, cuando Bélgica ejecutó una orden de arresto de la CPI y lo trasladó a La Haya, Holanda, donde fue encarcelado.

Se le condenó en 2016 a 18 años de prisión al considerarse que "estaba al mando" del Movimiento de Liberación del Congo (MLC) cuando éste cruzó la frontera en 2002 para apoyar al entonces presidente centroafricano, Ange-Félix Patassé, que había sufrido una intentona golpista.

En el transcurso de esa operación, miembros del MLC cometieron numerosos delitos contra la población local, como violaciones, asesinatos y saqueos de casas.

Sin embargo, una Sala de Apelaciones de la CPI concluyó el pasado viernes, en una decisión inesperada, que la Sala de Primera Instancia había cometido "numerosos errores" cuando determinó que el acusado no había tomado medidas suficientes para prevenir o castigar los crímenes de sus subordinados.

Por esa razón, y por tres votos a favor y dos en contra, se revirtió su condena y fue absuelto, en una decisión que no puede ser revisada.

El exmandatario no ha sido liberado todavía porque sobre él aún pesa un segundo proceso judicial, relacionado por un caso de sobornos a testigos, pero la condena máxima posible por ese juicio es de cinco años, el doble de lo que lleva Bemba detenido.

Su abogado expresó su esperanza de que sea puesto en libertad "en las próximas 24 horas" y ha pedido que sea trasladado a Bélgica, pues es allí donde reside su familia.

"Le llevará tiempo asentarse. El hijo que dejó con 10 años es ahora un hombre de 20 años, todos sus niños han crecido y ha estado mucho tiempo sin ellos", añadió el letrado, que rechazó las críticas a la absolución surgidas desde la Fiscalía y algunas ONG.

El exvicepresidente del Congo "tiene una actitud de empatía respecto a las víctimas de la República Centroafricana. No solo con las de 2002 y 2003, sino con los millones que han sufrido desde entonces", dijo Haynes.

"Bemba ha sido absuelto. Él no hizo nada, no causó ese sufrimiento", concluyó.