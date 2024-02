Su familia, un nuevo libro y la universidad: Alberto Garzón tras la política

Hace apenas dos meses, Alberto Garzón cerró una etapa de vértigo. Después de más de una década en la primera línea de la política, fue dando pasos al lado hasta abandonar la coordinación federal de Izquierda Unida y apartarse definitivamente de la vida pública. ¿Qué ha sido de la vida del exministro en este tiempo? “He estado descansando”, reconoce en un vídeo que publica este jueves, en el que da algunos detalles de sus planes en el corto y el medio plazo. En los próximos meses terminará un nuevo libro, retomará la tesis doctoral que dejó a medias antes de saltar a la política y podrá dedicar más tiempo a su familia. “He aprendido lo importante que es poder dedicar tiempo de calidad a tus seres queridos, a tu familia. Ponerlos en el centro”, reconoce.

“En estos meses he tomado distancia, he tomado la distancia oportuna para pensar en la nueva situación. He cuidado a nuestras tres pequeñas criaturas en un periodo difícil. He tenido la oportunidad de disfrutar ese tiempo de calidad. He cuidado a Ana y me he cuidado a mí”, explica en un vídeo de unos diez minutos que ha subido a sus redes sociales dos meses después de su despedida ante la coordinadora de Izquierda Unida.

Garzón repasa en esas imágenes algunas de las cosas que interrumpió al incorporarse a la política. Llegó en 2011 al Congreso con apenas 26 años y no tardaría en convertirse en líder de Izquierda Unida, en un momento crítico ante la irrupción de Podemos. Como coordinador del partido abanderó la coalición con los de Pablo Iglesias y como parte de esa alianza gestada en 2016 llegó tres años después al primer Gobierno de coalición desde la vuelta de la democracia. En todos estos años, ha tenido tres hijas y su vida ha cambiado por completo. Ahora, aprovechará el tiempo libre de esta nueva etapa para completar su tesis, dar clases en la universidad, reeditar su último libro y escribir otro.

“Hace 12 años interrumpí mi carrera académica. Dejé mi tesis doctoral para entrar en política. Me siento privilegiado porque he podido seguir leyendo, estudiando. Creía igual que creo que un dirigente que no hace eso corre el riesgo de fosilizarse, de convertirse un ser gris que al final acaba repitiendo consigna tras consigna, sin actualizar su pensamiento, su conocimientos y poner a prueba y en cuestión las ideas que tiene”, dice en el vídeo. “Yo he podido hacerlo hasta cierto punto, pero evidentemente no he podido disfrutar de todo el tiempo que me hubiera gustado para llevar a cabo investigaciones”, lamenta.

Ahora, dice, es el tiempo de retomar la investigación en uno de sus campos de mayor interés: la economía biofísica: “Un espacio de intersección entre la ciencia social, en particular la economía, y las ciencias naturales”.

Por ejemplo, ahora es el tiempo de retomar todo ello, de retomar la investigación en el campo en el que vengo trabajando desde hace bastantes años, que es el campo de la economía biofísica, que es un punto de intersección, un espacio de intersección entre la ciencia social, en particular la economía y las ciencias naturales, en particular física, química y biología. Garzón también se dedicará a compartir estos conocimientos con la colaboración en consultoras del sector: sobre la crisis ecosocial, sobre los retos del futuro, sobre la situación política internacional.

Todas esas materias estarán reflejadas en los libros en los que está trabajando. Uno es una reedición del que publicó hace unos seis años '¿Por qué soy comunista?'. No cree que haya quedado desactualizado, pero trabaja en un prólogo en el que plasmará lo ocurrido en su etapa política durante los 12 últimos y años y en concreto en los años del Gobierno. “Allí hablo de la situación siempre convulsa de la izquierda en nuestro país. Hablo también de las reflexiones, debates, decisiones que ocurrían en el seno del gobierno en los tiempos de la pandemia, en los tiempos posteriores, de la resistencia, los obstáculos que hemos enfrentado e, incluso, algunas confesiones que no se habían producido hasta ahora”, cuenta.

También trabaja en un libro, este sí completamente nuevo, en el que abordará esos cruces entre la ecología, la economía y la ciencia. Un libro del que dice no querer más detalles porque se encuentra en construcción y que saldrá a finales de año. “El proceso de construcción de un libro es sumamente interesante porque aprendes, te permite ordenar esas ideas, poner en cuestión algunas que creías que eran muy sólidas y que resulta que no lo son tanto”, reflexiona. Parte de todas esas conclusiones las anticipa en algunos de los artículos que escribe en elDiario.es, donde tiene una columna quincenal.

Poner la familia “en el centro”

Garzón reflexiona también sobre la importancia de la familia. “Quiero tomarme esta nueva fase de mi vida con una lógica distinta a la anterior”, dice. El exministro ha formado su familia al mismo tiempo que iba creciendo en responsabilidades políticas. Alejado de sus responsabilidades orgánicas y de gobierno, reconoce las dificultades para compaginar todo eso con la crianza, con el tiempo “de calidad” compartido con los seres queridos.

“No quiero que mis hijas crezcan pensando que tienen un padre ausente, casi desconocido, que se preocupa más de estar al teléfono o con sus movidas en la cabeza que de leerles un cuento. Creo que todo eso deja huella después en ellas, es un tiempo que tú dejas de vivir y son edades en las que pasa todo muy rápido”, dice.

Por ello, se propone dentro de sus nuevas labores trabajar también para combatir un sistema que olvida los cuidados y funciona únicamente en la lógica de los beneficios. “Es uno de los retos frente a un sistema que nada más que nos quiere como mercancías para producir beneficio y que lógicamente choca con esa perspectiva de cuidados que también es la perspectiva de la felicidad”, afirma.