Feijóo, sobre el ocio nocturno: Si no se cumplen normas, se cerrará el local

Bergondo (A Coruña), 28 jul (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este martes, en relación al ocio nocturno, que van a actuar de forma “contundente”, de modo que el local que no cumpla las normas respecto al uso de la mascarilla o el aforo “se cerrará”.

Preguntado por la situación sanitaria en los locales de ocio del área coruñesa, después de que el portero de algunos establecimientos diese positivo por coronavirus, el presidente gallego ha explicado que sabían que podía existir “este riesgo”.

“Lo más importante es no celebrar botellones en la calle”, ha insistido Núñez Feijóo, que ha pedido a las Policías Locales que eviten estas celebraciones.

Asimismo, ha indicado que los profesionales de ocio nocturno piden a las autoridades “que seamos ejemplarizantes” porque se juegan sus puestos.

Por ello, en el caso de que haya locales donde no se use la mascarilla o donde no se deje el número de contacto al entrar van “a actuar de forma contundente y se cerrará el local”, ha sostenido.