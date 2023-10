Feijóo vuelve a Bruselas a sembrar dudas sobre el Gobierno por su papel en la guerra de Gaza y la amnistía

“He pedido perdón a mis colegas en nombre de los españoles”. Así ha resumido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su intervención ante los representantes del PP europeo en la habitual reunión de familias políticas que se celebra en Bruselas antes de las cumbres europeas. Feijóo ha vuelto a utilizar su poca presencia en la UE para arremeter contra el Gobierno, ahora por el papel desempeñado hasta ahora en el conflicto entre Israel y Gaza, pero también por la posible amnistía que negocia Pedro Sánchez con Junts.

Feijóo ha relatado en una rueda de prensa que en su intervención a puerta cerrada ante los dirigentes de los partidos nacionales aliados en el PPE ha “condenado los atentados” cometidos por Hamás el pasado 7 de octubre, y ha reconocido “el derecho del pueblo israelita a la legítima defensa”. Algo que, ha dicho, es “perfectamente compatible con pedir que se respete el derecho internacional y se preserve la ayuda humanitaria”.

Esa es la posición de la UE, ha continuado, para criticar que en el Gobierno español no se respeta dicha posición. “Nuestro Gobierno ha vuelto a avergonzarnos”, ha espetado, porque alguno de sus miembros “ha dicho cosas como que Israel está produciendo un Genocidio o que [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu, debe comparecer ante la Corte Internacional Penal”. Palabras que “el presidente en funciones no ha desautorizado”, y tampoco ha “cesado a esas personas que forman parte de su Gobierno por defender planteamientos antieuropeos”.

Feijóo ha concluido: “Creo honradamente que no podemos aceptar estas posiciones. El señor Sánchez ha tardado dos semanas en hablar con Netanyahu. Llueve sobre mojado. Hemos hecho el ridículo por la invasión rusa de Ucrania, cuando albergamos la cumbre de la OTAN y volvemos a hacerlo en el conflicto contra el terrorismo de Hamás”.

El líder del PP ha desvelado también ante los periodistas que se ha reunido con el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, quien en las últimas semanas ha señalado que su departamento estará pendiente de la hipotética ley de amnistía que negocia el PSOE con Junts y ERC para lograr el apoyo de sus diputados a una investidura de Pedro Sánchez.

Feijóo, sin embargo, no ha querido responder a los periodistas sobre su conversación con Reynders, aunque sí ha desvelado que han hablado “del Estado de derecho” y que “la amnistía forma parte” de ese Estado de derecho. “Las explicaciones de Reynders pertenecen a la conversación entre Reynders y yo mismo”, ha esquivado el líder del PP. “Por supuesto, he hablado de la amnistía. Cómo no voy a hablar de la amnistía. Los eurodelitos como la malversación de fondos afectan al Estado de derecho”, ha concluido.

Reynders ya advirtió este mismo mes de octubre de que existen “algunos límites” europeos a esa posible ley de amnistía, aunque reconoció que se trata de una “competencia nacional”.