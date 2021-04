Gabilondo insta a Ayuso a elaborar una "estrategia de vacunación y un operativo claro"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha instado este jueves a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a elaborar una "estrategia de vacunación" y "un operativo claro" que explique "todas las dudas" y también le ha pedido que cumpla con la estrategia marcada por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En un acto en Alcorcón, Gabilondo ha tachado de "imprescindible" que Ayuso haga un plan "claro", porque "Madrid está lleno de solares llenos de promesas, con 44 centros de Atención Primaria y Centros de Salud que han anunciado y que no han iniciado ni las obras".

"Defendemos que hay que vacunar en Centros de Salud, que son los de proximidad. Nos parece bien que el Gobierno vaya a vacunar en 12 hospitales, pero no sé por qué no está incluido ninguno del corredor del Henares", ha lanzado el candidato socialista.

En este punto, ha recordado que las personas de 80 años y dependientes no se han podido vacunar durante la Semana Santa y, por ello, considera que las cosas "no van bien". Asimismo, ha indicado que ve con "buenos ojos" que el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, se disculpe con la mujer que vive en Colmenar de Oreja y no se puede desplazar para vacunarse al Hospital Zendal (grabación real difundida por el PSOE en una de sus campañas)

Pese a ello, cree que la mejor forma que tiene de rectificar es que cambien el modo de proceder porque no se trata de "un caso aislado" sino de "cientos en la Comunidad":. "Hay que trabajar y se tienen que hacer las cosas en serio y parar el Gobierno de Colón", ha finalizado.

En cuanto a la aplicación de la vacuna AstraZeneca, Gabilondo ha lamentado que en general el Gobierno de Madrid haya seguido la opción de "confrontar" con el Gobierno de España y cree que en este caso se debe ir "todos juntos con coordinación de la Unión Europea". A su juicio, Madrid debe ser "leal al Consejo del Plan Nacional y a la UE y cumplir con la estrategia nacional".