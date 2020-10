Galicia baraja extender los cierres perimetrales los fines de semana

Mos (Pontevedra), 30 oct (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que la extensión de los cierres perimetrales de las ciudades y algunos de sus ayuntamientos limítrofes y de la limitación de las reuniones a solo convivientes a los fines de semana "es una posibilidad".

La Xunta confina las áreas urbanas hasta el martes sin cerrar Galicia

La Consellería de Sanidad ha adoptado este viernes la decisión de endurecer las restricciones en Galicia ante el aumento constante de contagios y muertes por coronavirus en la comunidad hasta el próximo martes, cuando el comité clínico que la asesora se volverá a reunir.

Núñez Feijóo ha avanzado que entonces este grupo de 34 expertos "revisará cuál es la situación y puede ser que alarguemos por más tiempo ese cierre perimetral o por contra entender que no es necesario durante los días de semana porque los desplazamientos son muy pequeños".

Ha abundado en que de lunes a viernes hasta las 15.00 horas los desplazamientos "desde el punto de vista del ocio" son "inexistentes", y en que a la Xunta le "interesa proteger la salud y que no se caiga la economía, por este orden".

Preguntado por si de ello se deduce que en Galicia se podrían aplicar los cierres perimetrales localizados por ciudades o áreas metropolitanas solo los fines de semana, Feijóo ha admitido que se valorará en el seno del comité clínico asesor y que "es una posibilidad" y "una hipótesis" que valorarán los expertos.

El presidente de la Xunta ha recalcado que existen "medidas más eficientes que otras" y que "loo fácil es cerrarlo todo, y lo difícil, combinar determinadas aperturas con determinadas y fundamentales garantías sanitarias".

"Vamos a ver si somos capaces de ir acertando en una cirugía más localizada e igual o más eficaz que una gran cirugía, más genérica", ha asegurado Feijóo, quien ha subrayado: "ésta no es una decisión política. Es una decisión clínica", y ha añadido que, de momento, siguiendo este criterio, "nos ha ido bien".

Preguntado por si las restricciones acotadas al puente de Difuntos tienen semejanza con las de la Comunidad de Madrid, Feijóo ha remitido al hecho de que en Galicia "muchos tememos a nuestros antepasados enterrados en los pueblos", y lo que se busca evitar son desplazamientos de las ciudades al rural, y con ellos, "desplazar el virus".

"No la hemos adoptado -la decisión de endurecer las restricciones en Galicia- por temas de puentes o de otras cuestiones", ha aseverado.

También ha justificado que en Galicia se diferencie entre las siete grandes ciudades y el resto del territorial en que un cierre perimetral de toda la comunidad ya existe "de facto", al haber tomado esta decisión Asturias, Castilla y León y Portugal. "Nadie podría entrar en Galicia", ha aseverado.

Asimismo, ha esgrimido que la Xunta solicitará que los esfuerzos de Policía y Guardia Civil se centren en vigilar los cierres perimetrales, sobre todo en las ciudades, antes que controlar las autovías, pues los movimientos serán "prácticamente testimoniales".

Adicionalmente, ha razonado que las comunidades no tienen competencias para cerrar estaciones de tren o aeropuertos, con lo que los efectos del cierre global serían "muy limitados".

Por último, ha apuntado que en el caso de que alguien no residente en Galicia entrase en la comunidad "de forma ilegal", no podría reunirse con nadie más que con sus convivientes, con lo que, en la práctica, se preservaría la "situación de burbuja" y "no habría ningún riesgo para la salud de los demás".

En esta línea, Feijóo ha recalcado que "no tiene sentido adoptar medidas globales" si no se "ataca lo fundamental: el riesgo de que se rompa la unidad de convivencia".

El presidente de la Xunta ha confiado en que la ciudadanía "entiendan el por qué" del endurecimiento de las restricciones, en una "decisión meditada" y que "entendemos que es la mejor para preservar la salud y la que mejor mantiene los principios básicos de funcionamiento de la economía en Galicia".