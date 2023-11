Generales y oficiales retirados lanzan un manifiesto en el que piden la destitución de Pedro Sánchez

Un grupo de generales y oficiales retirados recogen firmas en un manifiesto que pide que se destituya al recién elegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se convoquen nuevas elecciones, tal y como ha adelantado Infolibre. La idea se está pergeñando, al menos, desde el pasado 4 de noviembre, y detrás de ella están, según ha podido saber elDiario.es, algunos de los militares que se dieron a conocer por poner en un chat “no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”. Uno de los más activos, José Manuel Adán Carmona, ya intentó una acción contra los indultos apelando al Rey en una carta.

El manifiesto, que este jueves (cuando se invistió a Pedro Sánchez en el Congreso) tenía medio centenar de firmas y al que ha tenido acceso elDiario.es, va pasando por correos de militares y exmilitares, algunos cercanos a la derecha y ultraderecha, para recabar apoyos. “Queridos compañeros, os envío el MANIFIESTO, finalmente consensuado y que será publicado en breve. Como podéis comprobar a los compañeros Generales y Oficiales, se ha adherido la Asociación de Militares Españoles”, una asociación enmarcada en las posiciones más conservadoras del ejército. Además, el grupo de exmilitares (los militares no pueden manifestarse o hacer acciones políticas), lamenta que se haya tardado en reaccionar: “A pesar de haber sido los pioneros en alzar la voz en un escrito sobre la situación actual, muchos se nos han adelantado, Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Diplomáticos, Interventores y Auditores del Estado, Policías, Guardias Civiles, y finalmente, nosotros, militares en situación de Retiro, también tenemos voz”. Revela también estar en contacto con medios de comunicación para lanzar el comunicado, pero evidencia al mismo tiempo que no han tenido facilidades para concitar apoyos: “Al nacer la idea, muchos medios nos indicaron que no era el momento. Por otra parte, hemos encontrado una laxitud extrema en nuestros compañeros, lo que ha retardado la adhesión de muchos que espero se hayan dado cuenta de la gravedad del momento y ahora, al menos mentalmente, nos acompañen”.

En el manifiesto se hace un recorrido por los problemas que, según los firmantes, padece España, como el “acoso al Estado de derecho”. También carga contra la independencia del Tribunal Constitucional, “máximo órgano de garantías constitucionales, presidido por un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones”, en referencia a Conde-Pumpido, además de atacar al Supremo y la Fiscalía. Tras criticar los indultos, la carta pasa a la ley de amnistía: “Si esta es aprobada, es solo por el solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe”.

Además de considerar la “posible ruptura de la Unidad de la Nación española, única e indivisible” o “el desprecio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado propiciando la desaparición de la Guardia Civil de Navarra, la cesión de Comisarías en Cataluña y la violación continuada de nuestras fronteras por inmigrantes ilegales”, procede a pedir la destitución del presidente: “Este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este MANIFIESTO y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

Entre los firmantes de esta versión, de este jueves, están generales como Yago Fernández de Bobadilla o el excapitán Díaz Rivera, quien dijo en el chat de los militares “Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”. En aquella ocasión, el año 2020, remitieron una carta al rey Felipe VI, en la que más de 70 altos mandos retirados hacían suyo el argumentario de la formación de extrema derecha Vox contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.