El Gobierno muestra su “respeto” a la petición de indulto a Griñán y asegura que la estudiará “como todas las peticiones”

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado este jueves su “absoluto respeto” a la intención de la mujer y el hijo del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de solicitar el indulto para el exmandatario. La petición, que será apoyada por los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, llega después de que el pasado 26 de julio el Tribunal Supremo ratificara una condena a seis años de prisión e inhabilitación especial por malversación y prevaricación al expresidente andaluz, por su implicación en el caso de los ERE.

“Habrá que conocer qué se está formulando por parte de la familia”, ha asegurado Rodríguez, que ha recordado que, en el caso de la ratificación de la condena tanto para Griñán como para su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, “queda pendiente conocer la profundidad del fallo” ya que la sentencia del Supremo no verá la luz hasta septiembre. La portavoz del Ejecutivo ha querido dejar claro, además, que “en caso de solicitarse” ese indulto “el Gobierno lo estudiará como estudia todas las peticiones de este carácter”.

A renglón seguido, la ministra ha aprovechado para cargar contra el PP, al que ha acusado de aplicar “distintas varas de medir” a la hora de hablar de corrupción. Refiriéndose a los máximos dirigentes del principal partido de la oposición, Rodríguez ha asegurado que son“ personas que ocupan despachos pagados con dinero negro”, en alusión a la reforma de la sede nacional del PP que, tal y como quedó ratificado en la sentencia de la caja B, fue reformada de forma ilícita.

Esos mismos dirigentes, ha dicho Rodríguez, están “juzgando a personas que no se llevaron ni un solo euro ni para sí ni para su partido”, en alusión a Chaves y Griñán. “Para tener autoridad en esas declaraciones tendrían que dejar la calle Génova”, ha zanjado.

En repuesta a estas declaraciones, el propio Feijóo ha afirmado en una rueda de prensa este jueves, desde la localidad gallega de Porto do Son, que el Gobierno está aparentemente “cocinando un indulto” al expresidente de la Junta de Andalucía. “Nos enteramos a través de los medios de comunicación de un posible indulto. No se pueden resolver por parte del PSOE desde el Gobierno asuntos en favor del PSOE, de militantes y expresidentes condenados”, ha dicho el líder de la oposición, pese a que las únicas informaciones publicadas hasta el momento hablan de que la familia de Griñán lo solicitará, pero no hacen referencia a ninguna posición de Moncloa al respecto.

“No tengo interés personal ni político en ver a un exministro del PSOE en la cárcel, pero no es de recibo que se esté cocinando un indulto aparentemente sin hablar con nadie ni dar explicaciones”, ha insistido.

El “día 1.353” de bloqueo del PP al Poder Judicial

Rodríguez, por su parte, había realizado previamente una breve comparecencia ante la prensa durante una visita a Ciudad Real. Allí también ha aprovechado para volver a presionar al PP para que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizada por el partido de Feijóo desde 2018. “Ayer el fue el día 1.352 desde que el PP está incumpliendo la Constitución y hoy será el 1.353. Ayer tuvimos la 1.352 excusa y hoy tendremos la 1.353”, ha asegurado la portavoz del Gobierno.

Para ella “es inexcusable el cumplimiento de la Constitución, que la cumplen los españoles” y que, por tanto, a su juicio, Feijóo también “esta obligado” a acatarla facilitando la renovación del Poder Judicial.“ No caben más excusas que avenirse al cumplimiento de la Constitución”, ha insistido Rodríguez. Los dirigentes del PP, en su opinión, “no solamente no respetan la Constitución, también están poniendo en evidencia la fragilidad de un partido que afronta proyectos de cambio y de recambio en sus filas sin respetar los acuerdos institucionales”. Con esas palabras se refería al acuerdo suscrito en octubre de 2021 entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ que los populares rompieron en el último momento y cuyo documento vio la luz este martes, en el diario El País.

“Poco le queda ya a este PP de ese partido de Estado que fue en el pasado”, ha considerado Rodríguez. “Feijóo ha ratificado que este PP ya no es un partido de Estado sino que está en absoluta rebeldía”, ha añadido. “No caben más excusas”. “Lo prioritario es que el PP cumpla con sus obligaciones institucionales”, ha zanjado.