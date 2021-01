El Govern de Cataluña se decanta por posponer las elecciones más allá de Semana Santa

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno catalán se decanta por posponer las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero más allá de la Semana Santa, teniendo en cuenta el incremento de afectados por el coronavirus y las malas previsiones para las próximas semanas, aunque la decisión no está tomada, aseguran diversas fuentes del Govern consultadas por Europa Press.

Estas fuentes aseguran que en caso de posponerlas "no tendría sentido celebrarlas quince o veinte días después" porque no se espera que la situación sea mejor, así que no las prevén antes de Semana Santa.

Pese a que no hay una fecha clara en el horizonte, esa festividad se está teniendo en cuenta debido a que de nuevo serán fechas en las que se producirá un incremento de la movilidad que puede producir un incremento de los infectados, así que, si se posponen, será al menos un mes y medio después del Lunes de Pascua, que cae el cinco de abril.

"También se tiene en cuenta que hará mejor tiempo en esas fechas, aunque no hay ninguna decisión tomada", han incidido las mismas fuentes, que recuerdan que este jueves se emitirá una nuevo informe técnico desde el departamento de Salud y el viernes se celebrará la mesa de partidos tras lo que el Govern tomará una decisión definitiva.

Pese a que "todo apunta que se pospondrá", aseguran que el Govern quiere escuchar a esos partidos a los que pide una decisión consensuada, aunque por ahora no parece que vaya a obtenerla ya que el PSC se ha posicionado claramente a favor de mantener la fecha establecida.

Otras fuentes del Govern, aclaran que no prevén llevar "ninguna propuesta" a la mesa de partidos, aunque reconocen que dado el incremento de casos de Covid-19, están estudiando posponer los comicios.

Aseguran estar preparados para acudir a las urnas, pero también subrayan que lo estarán del mismo modo si las elecciones se acaban celebrando en mayo o junio.

Pese a que a día de hoy convienen en que las elecciones están convocadas para dentro de un mes, están "a la espera de que la Conselleria de Salud y la de Exteriores (responsable de organizar los comicios) justifiquen un aplazamiento".