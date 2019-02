Dos guardias civiles se enfrentan a dos años de prisión por cerrar un bar, poner el 'Cara al sol’ y obligar a los clientes a meterse balas en la boca

Dos agentes de la Guardia Civil se enfrentan a una pena de dos años de cárcel y otros dos años de inhabilitación por un presunto delito de coacciones haciendo uso abusivo de su cargo público. Los guardias acudieron a un bar de Carrizo de la Ribera (León) el 11 de noviembre de 2013 y tras cerrarlo, anunciaron que de ahí "no se movía nadie" y que mandaban ellos, según el escrito de calificaciones de la Fiscalía, adelantado por ileon.com y al que ha tenido acceso eldiario.es.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada, cuando la propietaria estaba recogiendo la terraza. Cuando los guardias accedieron al interior del establecimiento, echaron el cierre, entraron a la barra, se sirvieron bebidas y pusieron música, entre otros temas, sonó el himno franquista ‘Cara al sol’. Además, obligaron a los clientes a apagar sus teléfonos móviles y a fumar. Los agentes también sacaron sus armas reglamentarias, las colocaron sobre la barra y vaciaron los cargadores, obligando a los presentes a introducir balas en su boca y en las bebidas.

Uno de los dos acusados intentó abrazar y besar a la dueña del bar, diciéndole: "Eres mía". Cuando abandonaron el local eran 5.45 horas. El juicio se celebrará el próximo 28 de febrero en el Juzgado de lo Penal número 1 de León. La defensa, por su parte, ha alegado que los hechos tanto de la acusación particular como del fiscal no se ajustan a lo acontecido.

La defensa de los acusados da una versión completamente distinta. "Mis representados no agredieron, insultaron, vejaron, coaccionaron ni amenazaron de modo alguno ni a la denunciante –la dueña del bar– ni a persona alguna", dice en su escrito. Según él, los agentes se limitaron a "cumplimentar labores propias del servicio encomendado". También niega que causasen daños en el mobiliario –extremo que no aparece en la acusación del Ministerio Fiscal– o que sustrajeran tabaco, consumieran alcohol o estupefacientes.

Sobre el escrito de Fiscalía, dice el abogado defensor que "no se ajusta ni remotamente a lo acontecido, no realizando ninguna de las acciones que en el mismo se describen", por ello, al no apreciar delito alguno, solicita la libre absolución de los agentes. La Fiscalía cita como testigos a la dueña del bar y a otras tres personas, mientras que la defensa propone el testimonio de varios mandos de la Guardia Civil.