Los halagos del PP a Escrivá cuando lo nombraron para la Airef: “Tiene el perfil idóneo”

José Luis Escrivá trabajaba a principios de 2014 en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Antes había pasado por el BBVA y había sido jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo. Un currículum que le pareció adecuado al Gobierno de Mariano Rajoy en aquel momento para proponerlo, en febrero de ese año, como presidente de la recién creada Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), un órgano independiente pensado para garantizar la estabilidad presupuestaria. El PP, que defendió entonces su idoneidad, cree ahora que el nuevo presidente del Banco de España causará “desprestigio” a la institución.

El Ejecutivo del PP se fijó en Escrivá por su currículum y su preparación. Así quedó patente en la comisión de Hacienda en el Congreso que ratificó su nombramiento, el 20 de febrero de 2014. La diputada del PP Ana María Madrazo consideraba entonces que su perfil era “idóneo” y que estaba avalado por su “trayectoria profesional”, según consta en el diario de sesiones de aquel día.

“Se avala por su trayectoria profesional, que tiene un extenso currículum en diversos organismos nacionales e internacionales vinculados tanto al sector público como al privado y a los propios bancos centrales”, decía el PP en aquella sesión, en la que el PSOE se abstuvo entre críticas al diseño en sí de la institución y no al perfil de Escrivá, al que tampoco pusieron entonces ninguna pega.

Madrazo, la diputada del PP, ahondaba en los argumentos a favor del entonces presidente de la Airef: “Tiene usted, como he dicho, una dilatada experiencia y creemos que eso le acredita y le da suficiente capacidad para estar al frente de una institución que va jugar un papel estratégico en los años venideros para el cumplimiento del objetivo de consolidación fiscal de todas las administraciones públicas”.

En estos diez años, aquel economista que el PP eligió para controlar la estabilidad presupuestaria del país terminó en un gobierno socialista. Pedro Sánchez lo eligió como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 2020 y en la segunda etapa de la coalición progresista, como titular de Transformación Digital.

En sus críticas, el PP ha hablado de “desprestigio” de la institución si bien es cierto que ha centrado la mayor parte de sus reproches en la supuesta falta de independencia que implica el paso directo de un ministro al Banco de España, un movimiento que no había ocurrido hasta ahora.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaticinaba el martes, cuando trascendían las intenciones del Gobierno de nombrar como presidente del Banco de España al hasta ahora ministro de Transformación Digital, que la institución perderá “prestigio” en el contexto europeo y dejará de “ofrecer garantías de independencia”. “No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde”, dijo.

Unas críticas que ha replicado este miércoles el diputado del PP Jaime de Olano en la Comisión de Economía del Congreso, en la comparecencia en la que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado el nombramiento de Escrivá. “Será juez cuando ha sido parte y eso le hace absolutamente in idóneo y le hace también inoportuno su nombramiento”, ha dicho.

“Yo no voy a poner en cuestión la formación del señor Escrivá. Es verdad que en el sanchismo se ha hecho de todo, y si uno no tenía currículum, pues o bien se copia o bien se le inventa el currículum. Pero desde luego no es el caso del señor Escrivá. Pero sí me gustaría hablar de la independencia”, ha insistido Olano.

Según la ley del Banco de España, el presidente del Gobierno tiene la prerrogativa de nombrar al gobernador de esa institución, si bien es cierto que tradicionalmente los dos grandes partidos se han repartido las designaciones de los cargos de gobernador y subgobernador entre profesionales de reconocido prestigio: la oposición nombra al subgobernador, y el Gobierno, al gobernador.

En este caso, argumentan fuentes de Moncloa, la decisión de nombrar a Escrivá sin el consenso de la oposición es una respuesta a la negativa del PP a pactar la renovación del propio supervisor bancario, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE). Mientras, en Génova, trasladaban que la elección del hasta ahora ministro era una muestra de que el Ejecutivo buscaba “imposibilitar el acuerdo”.

Este miércoles, en el Congreso, el ministro de Economía ha rebatido los argumentos del PP con una defensa cerrada del nombramiento. “Tiene una capacidad técnica suficiente, experiencia europea y conocimientos bancarios y monetarios”, ha dicho en su intervención inicial. “Ha ejercido puestos de máxima responsabilidad en todas y cada una de las áreas de actuación del Banco de España”, ha añadido. “Es el candidato idóneo”. Ante las preguntas de Olano, Cuerpo ha respondido que la independencia del Banco de España está garantizada por la Ley de Autonomía de la institución.

En esa comisión, el portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha aprovechado para echar en cara al PP que critiquen este nombramiento cuando Rajoy envió a Luis de Guindos al Banco Central Europeo tras pasar por el Ministerio de Economía.

“El señor De Guindos, ministro de Economía, al Banco Central Europeo; la señora Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta [del Gobierno], consejera de Estado; José Ignacio Wert, ministro de Educación, embajador de la OCDE; [...] Pilar del Castillo, ministra de Cultura, presidenta del CIS; [...] la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV…”, ha enumerado Casares en la comisión.

El nombramiento de Escrivá ha recibido el respaldo de algunos de los socios del Gobierno. El portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, ha opinado que “la política no debe ser una mácula” y ha recordado también al PP el caso de De Guindos yendo a parar a una institución que no solo fiscaliza, ha dicho, sino que interviene y decide en la política económica de los Estados de la UE.

Idoia Sagastizabal, del PNV ha seguido la misma línea: “Parece que tener vinculaciones políticas es negativo. Hay que ser profesional. Las ideas y la independencia pueden casar perfectamente. En el Gobierno, Escrivá ha hecho gala de tener su propio criterio. Cuando venía al Congreso como presidente de la AIReF [nombrado por el PP], no cuestionábamos su profesionalidad”.