Sánchez nombra a Escrivá en el Banco de España tras negarse el PP a pactar la renovación de los organismos económicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha consumado su órdago y ha decidido nombrar al todavía ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. La decisión, según fuentes del Ejecutivo, es una respuesta a la negativa del PP a pactar la renovación del propio supervisor bancario, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE). En ausencia de acuerdo, Sánchez decide.

El nombramiento del todavía ministro de Transformación Digital y Función Pública, que el PP rechaza tajantemente desde que su nombre se filtró en julio, se daba por hecho este martes, coincidiendo con el desbloqueo en la elección de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo.

La jueza progresista Isabel Perelló será la primera mujer en presidir ambos organismos tras lograr el consenso necesario en el pleno del órgano de gobierno de los jueces, después de que el PSOE y el PP pactasen a finales de julio la renovación de este organismo tras de años de bloqueo por parte de los populares.

Esas negociaciones discurrieron paralelas a las que han mantenido los dos grandes partidos tras las elecciones europeas del pasado 31 de mayo para renovar otros organismos con nombramientos pendientes, caso de RTVE, la CNMC, la Junta Electoral Central, que lleva ocho meses en funciones, o la CNE cuya resurrección ha anunciado el Ejecutivo.

El PP vio en el acuerdo del CGPJ cerrado antes del verano la posibilidad de ampliar su margen de entendimiento con el Gobierno y, de paso, su representación en los órganos que dependen de la negociación política. El reparto al 50% de los vocales del Poder Judicial les permitía pensar en tener una presencia mayor de la que habitualmente gozan los partidos en la oposición. En el PP querían hacer valer que, pese a que Alberto Núñez Feijóo perdió la investidura, son el primer grupo del Congreso y tienen la mayoría absoluta en el Senado.

Pero la decisión del Gobierno de designar a Escrivá al frente del Banco de España torpedea las relaciones, según defienden en el PP. “Tensiona la relación” con el Gobierno, aseguran desde la dirección del partido, y “dificulta” futuros acuerdos en la CNMC o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dificulta, pero no imposibilita, ya que la alternativa es quedar fuera de estos importantes organismos reguladores. En Génova insisten en que RTVE está al margen de estas conversaciones.

Fuentes del PP aseguran que la elección del todavía ministro implica que el Ejecutivo quería “imposibilitar el acuerdo” y “hacerlo” sin ellos. El PP no tiene intención de participar en la renovación del Banco de España para no “blanquear” la designación de Escrivá con un subgobernador de su cuota.

En el caso de la CNMC, sus consejeros son nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economía, aunque luego el Congreso los puede vetar. Y en este organismo está pendiente desde hace meses el nombramiento de cinco consejeros, incluyendo la vicepresidencia, tras el fallecimiento de Ángel Torres hace más de un año.

El consejo del organismo que vela por la libre competencia se compone de diez miembros, pero actualmente solo hay siete consejeros en su puesto, incluyendo a la presidenta, Cani Fernández. Hay dos vocales con el mandato caducado desde septiembre de 2023: Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea. Y otras tres vacantes por cubrir, incluyendo la vicepresidencia.

En el caso de la CNE, el futuro regulador energético (eliminado por el PP en 2013 con la creación de la CNMC) debería entrar en funcionamiento a principios de 2025 si para entonces está en vigor un Real Decreto que actualmente se tramita en el Congreso. Se prevé que tenga un consejo integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros. Y en diciembre caducan los mandatos del actual presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y de la vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera. Ambos fueron nombrados en 2020, aunque pueden renovar.

Decisión del presidente del Gobierno

Con la ley del Banco de España en la mano, el presidente del Gobierno tiene el poder de designar al gobernador (nunca ha sido una mujer) del organismo, aunque tradicionalmente los dos grandes partidos se han repartido los nombramientos de los cargos de gobernador y subgobernador entre profesionales de reconocido prestigio: la oposición nombra al subgobernador, y el Gobierno, al gobernador. Ahora Pedro Sánchez ha situado a Escrivá pese al rechazo del PP. Es la primera vez en democracia que un miembro del Ejecutivo va a pasar de un día para otro a dirigir una de las principales instituciones económicas independientes del Gobierno.

Los conservadores ya se opusieron en 2006 al nombramiento como gobernador de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que había ejercido como secretario de Estado con Pedro Solbes en el Ministerio de Economía hasta que fue nombrado consejero del supervisor, como paso previo a su designación al frente del organismo. Fernández Ordóñez, que ya había sido alto cargo con Felipe González, eligió entonces como número dos a José María Viñals, un economista de gran prestigio que entonces era directivo del Banco de España. Y el PP le afeó que ese nombramiento consumaba “la ruptura del consenso”.

Ahora, el proceso ha ido paralelo al pacto para renovar el CGPJ, que se cerró semanas después de expirar el pasado 11 de junio el mandato de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España. De Cos fue nombrado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy el 30 de mayo de 2018. El nombramiento se publicó en el BOE en el mismo día en el que empezó a debatirse la moción de censura que descabalgó al gallego de Moncloa. Y se llevó a cabo pese a que el mandato del antecesor de De Cos, Luis María Linde (nombrado en 2012) no expiraba hasta unos días después, el 11 de junio de 2018. El nombramiento no fue consensuado con el PSOE, aunque De Cos no suscitaba el rechazo de los socialistas.

Ya a principios de este verano, el Gobierno afirmó que buscaba un nuevo consenso que se extendiera a los nombramientos pendientes en la CNMC, a los que están por llegar en la CNMV o en RTVE.

El PP colocó como negociadora a su secretaria general, Cuca Gamarra, quien descartó desde un primer momento hablar sobre RTVE. El PP ha hecho de la radio y televisión públicas uno de sus objetivos de oposición. La actual composición del consejo del ente y el reparto de cargos intermedios tras su anterior renovación ya permite a los populares incidir de forma directa tanto en decisiones empresariales como editoriales. Algo que no tienen seguro si acceden a pactar los asientos actualmente vacantes.

Con esta posición del PP de partida, el Gobierno puso sobre la mesa a su principal candidato para el Banco de España: el ministro Escrivá. Esta oferta se filtró a los medios de comunicación en julio, y Gamarra fue expeditiva: “Bajo ningún concepto”. Ahora, los populares se cierran en banda a proponer un nombre para el cargo de subgobernador. El mandato de la actual subgobernadora, Margarita Delgado, expira el próximo 11 de junio. Y la ley del Banco de España señala que este cargo debe ser designado por el Gobierno, a propuesta del Gobernador.

El nombre de Escrivá se había barajado desde que el año pasado pasó de ostentar la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el anterior Gobierno de coalición a quedarse con Transformación Digital y Función Pública en el nuevo, desde noviembre de 2023. Muchos vieron en aquel movimiento un paso atrás para tomar impulso, precisamente con el Banco de España como objetivo. Especialmente, cuando en diciembre de 2023 Sánchez eligió a Carlos Cuerpo como ministro de Economía para cubrir la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Escrivá se estrenará los días 11 y 12 de septiembre en la reunión del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), en la que ese espera que el organismo apruebe un nuevo recorte de los tipos de interés, tras darse por superada la crisis de inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania.

El albaceteño ya ha desempeñado distintos cargos en el propio Banco de España, en el BCE, en el BBVA y en el Banco Internacional de Pagos, además de presidir la Autoridad Fiscal (AIReF) desde su creación (fue un nombramiento del PP) hasta 2020, cuando fue nombrado ministro.

En el PP sostienen que la elección de Escrivá supone que el PSOE busca “un distanciamiento” después de pactar el CGPJ. “El Gobierno no ha buscado acuerdo. Se sintieron derrotados y quieren marcar distancia”, apuntan desde Génova. En 2021, Pablo Casado pactó la renovación del Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y otros órganos constitucionales. Unos meses después fue apartado de la dirección del partido.

Seis años

Este miércoles, el ministro Carlos Cuerpo va a arrancar el procedimiento para el nombramiento oficial de Escrivá como nuevo gobernador anunciándoselo a la comisión del ramo del Congreso de los Diputados. Después, tendrá que presentarse un decreto del presidente del Gobierno que se publicará en el BOE y que permitirá la toma de posesión del candidato ante el Rey. El mandato dura seis años, hasta 2030.

El salto del Consejo de Ministros al banco central no es una práctica excepcional en la eurozona, ni siquiera en España. Luis de Guindos, ministro de Economía en el Gobierno del PP de Rajoy, dejó la cartera para ser vicepresidente del BCE, cargo que ocupa en la actualidad. Antes, la propia presidenta de la institución, Christine Lagarde, ya contaba con experiencia como ministra de Francia.

Con Escrivá, casi una tercera parte de los miembros del consejo de gobierno del BCE, que forman los gobernadores de cada banco central de cada país del euro y el comité ejecutivo del organismo, contará con pasado en sus Ejecutivos correspondientes. A De Guindos y Lagarde se unen los gobernadores de los bancos centrales de Austria (Martin Kocher), Grecia (Yannis Stournaras), Malta (Edward Scicluna), Portugal (Mário Centeno), Eslovaquia (Peter Kažimír) y Finlandia (Olli Rehn).