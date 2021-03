Iglesias se despide del Congreso anunciando una denuncia por cohecho contra García Egea por comprar tránsfugas

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha anunciado que en las próximas horas presentarán una denuncia por cohecho ante la Fiscalía por delito de cohecho contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por sus gestiones contra la moción de censura en la Región de Murcia que fracasó por tres diputados tránsfugas de Ciudadanos que apoyaron a Fernando López Miras a cambio de su entrada en el Gobierno regional. "Vuelven a presumir de tamayazos y de comprar diputados. Ya está bien de corruptos, de comprar diputados, ya está bien de impunidad", ha dicho Iglesias en su última sesión de control al Gobierno.

García Egea fue uno de los muñidores del acuerdo con los diputados tránsfugas de Ciudadanos que, tras firmar la moción de censura contra López Miras junto al PSOE, alcanzaron un nuevo acuerdo con el PP para mantener su apoyo a cambio del mantenimiento de Isabel Franco como vicepresidenta y la entrada de los otros dos en el Ejecutivo regional. "Una de las principales fuentes de financiación irregular de su partido era precisamente Madrid", le ha dicho Iglesias a García Egea, a quien ha reprochado que los 26 años de poder del PP en la región tienen que ver con "dos fraudes": "Uno a la democracia cuando compraron dos diputados del PSOE -ha explicado- y un fraude a las arcas públicas que han hecho que fueran a las elecciones haciendo trampas".

Eso mismo es lo que Iglesias considera que el PP ha hecho en la Región de Murcia y esa maniobra es la que ha anunciado que Unidas Podemos presentará ante Anticorrupción para que investigue si hubo un delito de cohecho en las gestiones de García Egea. El vicepresidente se ha despedido así del Congreso en la que ha sido su última sesión de control dado que tiene que presentar su renuncia, como tarde, la semana que viene para poder concurrir como candidato a las elecciones madrileñas del 4 de mayo porque los miembros del Gobierno central son inelegibles en esos comicios de acuerdo a la ley electoral de la Comunidad de Madrid.

Iglesias ha asegurado , además, que dejará su escaño "antes incluso" que la vicepresidencia en respuesta a García Egea, que le había apremiado a hacerlo. "Va a acabar en la Puerta del Sol, pero en la plaza desde donde podrá disfrutar de cómo el PP hace grandes cosas", le ha dicho el secretario general del PP, que se ha despedido de sus duelos parlamentarios con el vicepresidente: "Tanta paz lleve como descanso deja".

El vicepresidente también ha aprovechado su despedida para cargar contra Vox, del que ha dicho que se da "la situación paradójica de que su candidata se presenta por otro partido", en referencia a Isabel Díaz Ayuso: "Los gobiernos del PP de Madrid son la condición de posibilidad de que ustedes existan. Si no hubiera sido por la protección de esos gobiernos usted no habría podido ser un promotor inmobiliario -le ha espetado a Iván Espinosa de los Monteros". No habría sobrevivido a hacer obras ilegales en su casa y haber sido condenado por no haber pagado a los trabajadores que hicieron esas obras -ha dicho despertando los aplausos de las bancadas que sustentan al Gobierno-. No podría haber sobrevivido a la vergüenza y el escándalo de vender tres apartamentos de lujo en suelo industrial". "Si no fuera por los gobiernos del PP, su candidata en Madrid no habría podido firmar proyectos arquitectónicos", ha dicho en referencia a Roció Monasterio.

"Lo que les preocupa es que a partir del cuatro de mayo se les acaba el chollo", ha zanjado Iglesias.

Previamente el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, había asegurado que no auguraba "un buen futuro" a Iglesias en su nueva etapa en la Comunidad de Madrid. "Parece que acaba su etapa al frente de la vicepresidencia, pero no parece que deje un legado de consternación, no mucha gente esta triste por su marcha. El presidente no le va a echar de menos, se va cinco minutos antes de que le eche", ha afirmado el diputado de extrema derecha, que ha pronosticado que la coalición que Iglesias "quiere montar" no le parece que vaya a tener mucho éxito, porque Ángel Gabilondo "no se quiere acercar" y tampoco sus excompañeros -en referencia a Más Madrid- porque "ha ido purgando como stalinista".

"Vino para asaltar los cielos y se marcha como un fracaso", ha expresado Espinosa de los Monteros: "Cuando entró en política despertó la ilusión de mucha gente que se creyó que no cobraría mas de tres salarios mínimos, que no se convertiría en casta, que no abandonaría su barrio". También ha señalado que mucha gente "creyó que tenía capacidad para cambiar la vida, pero la única vida que ha mejorado es la suya": "Es típico de los lideres comunistas". "Deja un legado de muertes en las residencias de ancianos, de calles arrasadas de contenedores quemados, de radicalización y degradación de la política. Nada de lo que deja es bello todo es feo. Todo en su legado es triste y decepcionante".

"No hace falta que cierre la puerta al salir -ha señalado Espinosa de los Monteros aludiendo a la expresión utilizada por el propio Iglesias en una comisión que el parlamentario de Vox abandonó- porque sabemos que volverá cuanto antes". "No vuelva a los barrios de los que antes hablaba tanto porque ahora le conocen de verdad y no va a ser bienvenido. Ni siquiera ahí le quieren a usted", ha rematado.