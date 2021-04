Iglesias se faja en el marcaje a Ayuso durante 150 minutos

Pablo Iglesias ha tratado de erigirse como la alternativa a Isabel Díaz Ayuso desde que anunciara el pasado 15 de marzo que dejaba el Gobierno para encabezar la candidatura de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. Y este miércoles ha insistido en esa estrategia durante el debate celebrado en Telemadrid, el único que contará con la presencia de la candidata del PP, que ha rechazado asistir a los organizados por TVE y La Sexta.

El secretario general de Podemos ha mantenido durante las dos horas y medias que ha durado el programa la idea fuerza que ha dominado su campaña: guante blanco con sus potenciales aliados de PSOE y Más Madrid, confrontación directa con Ayuso, ignorar a Vox y dar por amortizado a un Ciudadanos que, según las encuestas, quedará fuera de la Asamblea. Iglesias no ha cruzado prácticamente ni una palabra con Mónica García, y las que ha intercambiado con Ángel Gabilondo han sido "desde el compañerismo", con tono amable y bajo la premisa de que el entendimiento será inevitable si PP y Vox no suman la mayoría absoluta.

La mayor parte del tiempo dedicado por Iglesias a debatir directamente con los otros candidatos ha sido con Ayuso. Su intención, doble: intentar demostrar con datos que la gestión de la pandemia del Gobierno de Madrid ha sido "la peor" de toda España y que la candidata del PP no conoce la situación real de, por ejemplo, la Sanidad en la región.

"La Comunidad de Madrid es la primera en casos totales, más de 600.000. En total de casos de hospitalización, casi 90.000, en ingresados en UCI y en número fallecidos, también. En porcentaje de casos actualmente, el 13% del total; en UCI, con una ocupación del 36%. Y más muertos por millón de habitantes. Son datos objetivos", ha señalado Iglesias en una de sus primeras intervenciones.

"Los madrileños no merecen avergonzarse de los peores datos de la pandemia", ha apuntado el candidato de Unidas Podemos, quien se ha dirigido a Ayuso para preguntarle: "¿Sabe cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid?". Ayuso le ha respondido: "20.000". "¿Puede decir alguna comunidad con más fallecidos? ¿Y dice que es por Barajas? ¿Cree que es serio? No sonría, estamos hablando de datos de fallecidos. Dice que los datos de Madrid son envidiables ¿Cree que es decente tomarle el pelo a la gente cuando ha costado vidas?", le ha dicho Iglesias.

Ayuso, molesta, ha respondido atacando al candidato de Unidas Podemos. "Es un personaje que no es creíble, poco querido en Madrid. Si va por los barrios, por Mercamadrid, la gente le dirá lo que piensa", ha asegurado. "Le hablo de datos de muertos y me habla de si le caigo bien a la gente? ¿Le parece serio?", ha cuestionado Iglesias de nuevo. Ayuso le ha reprochado haber llegado al debate "en taxi". "Siempre va con una cohorte, solo faltaba la niñera", ha espetado. Y ha concluido: "Es una pantomima, lo más mezquino. Ha venido para salvar un proyecto y ni siquiera cogerá el escaño".

Ha sido el primero de varios enfrentamientos directos en los que ambos candidatos han demostrado no compartir más que el día de nacimiento, el 17 de octubre de 1978. Iglesias ha logrado repetir el cara a cara en más ocasiones. Algo de lo que están satisfechos en Unidas Podemos, donde sostienen que le ha conseguido "sacar de sus casillas".

Especialmente satisfechos están con el uso que ha hecho de los datos, que ha dejado en blanco a Ayuso en alguna ocasión. Ha ocurrido, por ejemplo, durante otro cara a cara por las listas de espera. "Usted es presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿sabe cuánta gente está en lista de espera en la Sanidad madrileña?", le ha dicho. Tras un titubeo de Ayuso, Iglesias ha proseguido: "No lo sabe. 539.000".

"Me hace preguntas maniqueas", se ha quejado la candidata del PP, que ha contraatacado: "¿Cuántos hospitales hay? "No tiene ni idea, viene temporalmente a salvar su proyecto". Pero Iglesias ha interrumpido a la dirigente del PP: "En la Comunidad de Madrid hay 84 hospitales, 48 de titularidad privada y 36 pública. Usted me ha preguntado y he respondido. Yo le he preguntado y no me responde. Pero el dato se lo doy yo y le pregunto, ¿qué va a hacer?". La candidata del PP ha contraatacado contra la gestión de Iglesias como vicepresidente: "¿A cuántas residencias fue? Usted asumió el mando único. Solo la UME ayudó", le ha espetado. "¿Sabe quién daba las indicaciones a la UME de dónde había que desinfectar?", ha replicado Iglesias. "Robles", ha respondido Ayuso. "Pues no, sin insultar: la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales. No somos de hacernos fotos, somos de gestionar", ha concluido Iglesias.

Otro de los momentos más tensos ha sido a cuenta del apartamento de lujo que utilizó Ayuso en la primera ola de la pandemia y cuyo coste y quién lo pagó sigue siendo un secreto. Durante uno de sus enfrentamientos la candidata del PP ha dicho al candidato de Unidas Podemos: "Usted ahora se va a su chaletazo". Iglesias le ha respondido: "Mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola". En ese momento, Ayuso ha replicado: "Cuando quieras te enseño la factura".

Iglesias y Ayuso también han confrontado sobre las medidas sanitarias tomadas, o dejadas de tomar por Ayuso, y el impacto que han tenido en la economía, por ejemplo.

El candidato de Unidas Podemos ha sostenido durante los últimos días que a partir de este debate "la campaña será totalmente diferente". Sea verdad o no, en los siguientes enfrentamientos con los candidatos deberá cambiar de estrategia ya que no podrá contar con los cara a cara con Ayuso, que se ausentará de ellos.