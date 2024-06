IU toma la iniciativa para la nueva etapa de la izquierda tras la dimisión de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz anunció su dimisión como líder de Sumar este lunes, escasos minutos después de las tres de la tarde. A esa hora, los dirigentes de Izquierda Unida se preparaban para su primera reunión después de la asamblea federal de mayo, en la que tenían previsto abordar la situación tras los resultados de las europeas. Si la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno les tomó por sorpresa, escasas horas después su coordinador general, Antonio Maíllo, ya defendía en los micrófonos de la Cadena Ser una hoja de ruta para el nuevo tiempo en la izquierda transformadora.

“Sumar está superado como proyecto aglutinador”, dijo empleando un tono de voz conciliador pero un contenido que impugna gran parte del trabajo de Yolanda Díaz y su equipo durante los últimos meses para conducir a la izquierda confederal. “No se han conseguido ni mucho menos los objetivos que teníamos, ni de lejos”, criticó después de lamentar que en apenas diez años el espacio político en su conjunto haya caído del 18% al 8% de los votos.

Maíllo expuso en Hora 25 sus tesis sobre el camino que debe seguir el espacio confederal tras la salida de Yolanda Díaz: “Entramos en una nueva etapa en la que el protagonismo lo vamos a tener las organizaciones”. En resumen, el líder de IU plantea que son ahora los partidos políticos, el suyo desde una posición estatal y los comuns o Más Madrid desde sus territorios, los que deben impulsar una coalición que se puede o no llamar Sumar pero en la que Movimiento Sumar, la formación de Yolanda Díaz, debe ser una fuerza política más.

Las palabras de Maíllo llegaron apenas horas después de ese anuncio y antes de que el resto de partidos que forman parte de Sumar, ni siquiera el propio Movimiento Sumar, hayan tenido prácticamente tiempo de analizar con detenimiento no solo las consecuencias de la dimisión de Díaz, también la situación en la que queda el conjunto del espacio político y la coalición tras los resultados del domingo.

El debate en Izquierda Unida este lunes se dio en una larga reunión de más de cinco horas en las que la organización estableció que la etapa que se había dado hasta ahora ha concluido. No habrá una dirección de Sumar con un 30% reservado para los partidos ni unas estructuras compartidas, el modelo que se había diseñado a partir de la asamblea fundacional del proyecto el pasado marzo y que tras los resultados de las europeas y la dimisión de Yolanda Díaz, entienden en la organización, ha dejado de tener vigencia.

Entre el lunes y el martes los diferentes partidos que forman parte bien de la coalición parlamentaria, bien del proceso orgánico que había iniciado Sumar, han celebrado también reuniones de dirección para analizar la etapa que se abre. La mayor parte de esas fuerzas coincide en el diagnóstico de que ha terminado el tiempo de la plataforma de Yolanda Díaz como sujeto hegemónico en la coalición y que es necesario un espacio en el que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en una relación mucho más horizontal.

Más Madrid compartió este martes un documento con la militancia en el que hizo una llamada al resto de formaciones para convocar lo que han denominado una “Mesa de la Coalición”, esto es, una reunión en la que estén presentes todos los partidos que forman parte de la alianza parlamentaria.

“Las relaciones bilaterales entre formaciones políticas seguirán siendo necesarias, pero es el momento de pensar y actuar juntos y juntas. Por eso, desde Más Madrid llamamos a la convocatoria de una Mesa de la Coalición: el espacio en el que los movimientos y las organizaciones políticas nos sentamos a debatir y definir desde la autonomía y la horizontalidad el sentido y rumbo de nuestra cooperación y colaboración”, trasladó la formación.

En un comunicado publicado este lunes, Verdes Equo sacaba pecho de haber puesto “el proyecto por encima de los intereses” en estas europeas, a pesar de “no disponer de un puesto de salida y de no poder participar en las principales decisiones estratégicas de la campaña”, cuyos resultados, concluyen, no han sido los esperados.

Ante esos malos resultados, Verdes Equo “ha decidido iniciar un proceso de reflexión sobre su papel en Sumar y el futuro del espacio político verde en España, que culminará en su Asamblea Federal de octubre. En opinión del partido, es fundamental cambiar el rumbo para reforzar el proyecto político ecosocial en España”, han trasladado en un comunicado.

Una idea parecida ha trasladado Iniciativa del Pueblo Andaluz, que en un comunicado, reconoce que la decisión de Yolanda Díaz “es generosa y responsable” y espera que la “organización renovada de Sumar” sea “un espacio adecuado” para avanzar en el ámbito federal y plurinacional y “para organizar la respuesta que la izquierda andaluza ha de dar en los próximos tiempos”.

Sumar abre un proceso de diálogo con los partidos

En Movimiento Sumar, mientras tanto, han acordado abrir un proceso de diálogo con los partidos para reorientar y reforzar el proyecto político ante la salida de Yolanda Díaz. En la formación reconocen que esas conversaciones van a ser lentas y pausadas, alejadas de los ritmos de las ruedas de prensa, como reconoció este martes Íñigo Errejón, el portavoz de la coalición en el Congreso.

“El tiempo que se abre es un tiempo en el que las conversaciones se van a dar con otro ritmo. Desde la conciencia de todo lo logrado haciendo camino juntos y la conciencia de que ese es el rumbo para seguir empujando al gobierno”, dijo preguntado por la etapa que se abre tras la dimisión de Díaz como coordinadora general de Sumar.

En una rueda de prensa en el Congreso, los periodistas le preguntaron también por el fin de la etapa de Sumar como movimiento aglutinador que vaticinó Maíllo. Errejón pidió que en este nuevo momento “las conversaciones y los diálogos” se hagan “de manera fraternal”. “Y eso a veces no es con micrófonos delante”, dijo. “Vamos a seguir haciendo camino juntas y juntos. Esta fuerza va a seguir, para eso nos han votado”, defendió.

Sumar celebrará este martes una primera reunión de la dirección para definir los próximos pasos, pero en la organización sostienen que de ese encuentro no se prevén todavía grandes decisiones e insisten en que el proceso será todavía largo. No se trata de reemplazar ningún liderazgo porque, sostienen, Yolanda Díaz seguirá liderando desde el Gobierno y el grupo parlamentario en el que están representados todos los partidos. “Yolanda es nuestro mejor activo político y electoral”, respondió Errejón este martes a la pregunta de si la ministra podría repetir como candidata en unas hipotéticas generales.

Desde Ginebra, donde ha participado en la Confederación Internacional del Trabajo, la vicepresidenta aseguró en declaraciones a la prensa que no se va. “Cuando hay malos resultados electorales hay que asumir responsabilidades. No me voy, me quedo dentro de Sumar y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves. Hacemos esto para ganar en las elecciones generales”, dijo.

Las preguntas que se abren ahora giran alrededor del modo en que el espacio confederal va a compaginar el liderazgo de Díaz dentro del Gobierno, sus decisiones sobre la orientación de las políticas, la estrategia o los choques con el Partido Socialista, con esa voluntad de los partidos de contar con un peso mucho mayor en la nueva configuración de la coalición.

Tanto Izquierda Unida como Más Madrid ya han hecho su diagnóstico sobre las estrategias fallidas que han llevado a este punto y en el partido de Maíllo creen que si las tesis de Sumar buscaban unir a la izquierda y ensanchar el espacio, las herramientas tienen que ser diferentes ahora. Esto ya no será, vaticinan, un espacio donde una parte diga al resto lo que tienen que hacer. Si Yolanda Díaz puede volver a repetir como candidata en unas generales, reflexionan, será una buena noticia porque el Gobierno habrá funcionado bien y tendrá la capacidad de ganar unas primarias abiertas al conjunto de la militancia de los partidos políticos.