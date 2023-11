Izquierda Unida designa a la eurodiputada Sira Rego como su opción para ocupar un ministerio

Izquierda Unida ha designado este martes a la eurodiputada Sira Rego como su opción para ocupar un ministerio en el futuro Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, si la formación consigue finalmente una cartera en las negociaciones que están todavía en marcha para la conformación de ese nuevo gabinete, tal y como ha adelantado el diario Público y confirman fuentes del partido a este medio.

La decisión se ha tomado esta misma tarde en la reunión de la Colegiada Federal, la ejecutiva del partido que se reúne cada dos semanas y que tenía este punto dentro del orden del día. Izquierda Unida todavía no tiene asegurado un ministerio en el reparto de la cuota que le corresponderá Sumar, pero si lo consigue será la europarlamentaria y portavoz del partido quien ocupe esa responsabilidad.

Rego suena desde hace días en las quinielas de ministrables del próximo gabinete, pero la negociación no se ha cerrado todavía, según trasladan fuentes de Sumar, que solo dan por hecho que Yolanda Díaz repetirá como ministra de Trabajo. El reparto final de la cuota que mantendrá la coalición de la vicepresidenta segunda en funciones depende en gran medida de si conserva el número de carteras que obtuvo en la pasada legislatura Unidas Podemos (cinco) o ese número pasa a ser menor (cuatro o tres).

Si en ese reparto, Sumar mantiene el número de carteras Izquierda Unida tendría más sencillo hacerse con un asiento en el Consejo de Ministros, pero las posibilidades bajan si finalmente la coalición se queda con cuatro o, menos probable, con solo tres nombres. En cualquier caso, con esta decisión Izquierda Unida despeja la incógnita del nombre que colocarían en el Gobierno si su formación entra definitivamente.

Díaz enfrenta un verdadero rompecabezas para confeccionar la parte de Sumar en el nuevo gobierno, una negociación de la que desde su entorno descartaban dar detalles hasta que la investidura esté completamente atada. En la pasada legislatura, Pablo Iglesias repartió ministerios entre todos los integrantes de lo que entonces era Unidas Podemos: dio dos a Podemos, uno a los comuns, otro a Izquierda Unida y otro a Yolanda Díaz, ya sin carnet de IU en ese momento.

Esta vez, la decisión es más complicada. El número de partidos que integran Sumar es mayor y aunque la mayoría no son fuerzas estatales, Díaz planea integrar a nombres de su incipiente partido, mientras que fuerzas como Más Madrid pujan también con hacerse con una cartera. Tanto Podemos, como los comuns, Izquierda Unida o los de Mónica García han reclamado su sitio en el próximo Gobierno de coalición, pero no todos pueden entrar si el número de carteras baja de cinco.

Díaz tiene que decidir si incluye a Podemos en ese futuro gabinete en un momento en el que los de Ione Belarra han votado un cambio de estrategia para distanciarse de Sumar. La formación ha propuesto en su nueva hoja de ruta que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad, una posibilidad que parece remota. Tampoco parece probable, después de la aprobación del nuevo documento político, que Podemos aceptase un ministerio que no estuviese encabezado por otra persona que no fuese Ione Belarra, en caso de que Díaz no quisiese incorporar a Montero. Podemos ha repetido en las últimas semanas que “los ministros de Podemos los elige Podemos”.