Los comuns alertan de un pacto del PSC con Junts en su cierre de campaña: “Queremos un govern progresista”

Los comuns quieren dar la vuelta a la tendencia a la baja que dibujan la mayoría de las encuestas. La candidatura que lidera Jéssica Albiach empezó la campaña para las catalanas de este domingo alrededor de los ocho escaños con los que cuentan ahora mismo en el Parlament, pero la pujanza del PSC de Salvador Illa les ha ido comiendo terreno. Es por eso que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha alertado en el acto de cierre de un posible pacto entre los socialistas y Junts.

“¿Hemos escuchado a Illa. ¿Quiere pactar con Junts, que son los que aniquilaron los servicios en Catalunya? Los aspectos más graves de esa reforma laboral del PP, ¿sabéis quién los incorporó? Convergencia. Los mismos que hoy son Junts”, ha advertido la líder de Sumar en su discurso en el acto de cierre de la coalición catalana, en Cornellá de Llobregat. “¿Queremos un gobierno progresista con los comuns o queremos un gobierno que gire a la derecha con Junts?”, se ha preguntado.

Díaz ha pedido el voto para Albiach como forma de garantizar ese futuro de izquierdas en Catalunya. Todas las encuestas dan por sentado que Salvador Illa ganará las elecciones, pero arrojan más dudas sobre los posibles pactos de gobierno. Los comuns apuestan por una fórmula de izquierdas, para la que sería necesario también el voto de Esquerra Republicana, también a la baja en los sondeos.

Pero hay una posibilidad de que, si no hay una mayoría independentista, el PSC opte por gobernar con Junts, un escenario sobre el que se ha especulado durante toda la campaña y al que Illa no ha terminado de cerrar la puerta. “A esas personas que tengan dudas os pido que os movilicéis. Sabemos bien a quién representamos. No somos de Junts. Sabemos bien para quién estamos aquí”, ha repetido Díaz.

“Los únicos que garantizamos un gobierno de izquierdas somos nosotros”, ha añadido después Albiach, en su discurso de cierra. Nosotros no dudamos. Nosotros no pactaremos ni con Junts ni con Pugidemonts. Hay gente escéptica, agotada, gente a la que el ruido les aleja. Hemos hecho una campaña en positivo. Nos hemos dedicado a hablar de la Catalunya que viene, de los problemas reales de la gente“, ha defendido.

La vicepresidenta segunda ha puesto el Gobierno estatal como un espejo en el que mirarse en Catalunya. “Hoy España es mejor porque hemos subido el SMI y se ha subido porque estábamos en el Gobierno”, ha dicho. “¿Creéis que alguien iba a plantear la reducción de la jornada laboral, que Urtasun si no fuera de Sumar iba a eliminar el Premio Nacional a la Tauromaquia. Por eso hay que ir con decisión con alegría y con esperanza a decir que no todos somos iguales”, ha enfatizado la ministra de Trabajo.

En el acto de cierre han arropado también a Albiach los principales dirigentes de los comuns. Han estado sobre el escenario el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; el candidato de Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens; o el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler.

“El domingo no decidiremos quién gana sino qué tipo de Gobierno queremos. Hemos demostrado en el Gobierno del estado que quien pone el alma en un gobierno de izquierdas es Sumar. El alma de los gobiernos de izquierdas lo ponemos Sumar y los comuns. Que pongamos la fuerza que no garantiza Salvador Illa para formar un gobierno de izquierdas”, ha dicho a continuación el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

“Me entristece tanto ver al PSC tan a la derecha, que no representa a los trabajadores. Necesitamos un PSC que deje de mirar a la derecha y mire a la izquierda. Eso solo pasará si entramos con fuerza en el Parlament de Catalunya”, ha añadido Colau después. “No necesitamos a un PSC y a una ERC disputando el pujolismo”, ha dicho después.

Una ley para eliminar las Golden Visa

Yolanda Díaz ha avanzado además algunas medidas que Sumar impulsará en las próximas semanas como forma de llenar ese “punto y aparte” al que se refirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció después de su pausa que no dimitiría. “Por primera vez antes del verano vamos a reducir la jornada laboral a las 37 horas y media”, ha anunciado la ministra sobre una de las principales banderas de campaña de Sumar.

La ministra también ha avanzado que el grupo parlamentario registrará próximamente una ley para eliminar las ‘Golden Visa’, los permisos especiales de residencia que concede España a través de la compra de viviendas valoradas en más de 500.000 euros. El Gobierno llevó al Consejo de Ministros hace un mes un informe para eliminarlas pero todavía no ha hecho efectiva esa medida. “Nosotros no nos conformamos con presentar un informe que nos relate la situación de las golden visa. Desde Sumar vamos a presentar una ley que impida esos permisos de residencia para gente rica que anega nuestros países y barrios con dinero y que hace que tengamos precios imposibles en nuestro país”, ha dicho.

“Ese punto y aparte lo tenemos que rellenar con el cumplimiento de un derecho fundamental. Se llama vivienda. Se acabó este debate. Por mucho que suba el SMI es imposible pagar un alquiler en cualquier ciudad de nuestro país”, ha proseguido Yolanda Díaz, que ha prometido regular el alquiler de temporada y los alquileres turísticos, que son, ha añadido, los que presionan al alza los precios de “este derecho fundamental”.