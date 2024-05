Pacma se moviliza contra la tauromaquia en Madrid: “No podemos permitir que el maltrato sea un reclamo turístico”

Pacma se ha movilizado este martes contra la tauromaquia en la esplanada frente a la Plaza de Las Ventas de Madrid. Durante la concentración, sus integrantes han portado carteles que serían “una alternativa mucho más adecuada” para los festejos que se llevan a cabo estos días en la capital con motivo de San Isidro. La iniciativa surge a raíz de un vídeo polémico que se emitió en redes sociales en el que se asegura que “el toreo está de moda” y que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirmara que “Madrid es la capital del toreo y que lo defenderá siempre”.

En la presentación el partido animalista ha resaltado que “Las Ventas es el epicentro del maltrato animal” y ha criticado que al alcalde estos eventos le produzcan orgullo. “Madrid, los madrileños y madrileñas no se merecen esto. Es una ciudad maravillosa que tiene mucho que ofrecer desde la cultura: museos, teatros, cines... Pero desde luego el maltrato no puede ser un reclamo turístico”, explicaba Asunción Estévez, coordinadora del partido en la Comunidad de Madrid.

Javier Luna, presidente de Pacma, ha apuntado su discurso hacia una línea similar a la de su compañera al asegurar que “Madrid debe ser un ejemplo cultural donde la tauromaquia no tenga cabida”. Además, el presidente ha señalado que los “festejos del maltrato” se sustentan esencialmente en la financiación de muchos ayuntamientos que “gastan el patrimonio de todos” en promocionarlas y darles cabida. “Como partido animalista somos proactivos y defendemos los derechos de los animales, por ello presentamos iniciativas como la casilla para aportar ayuda económica a las protectoras de animales en la declaración de la renta”, ha explicado, mientras aseguraba la pretensión de la organización de persistir en la lucha contra la tauromaquia y su compromiso con la vida de los animales.

Frente a la plaza de Toros de Las Ventas, más de una decena de integrantes de Pacma han posado ante medios y curiosos portando los carteles con el eslogan “Madrid me mata” en el que el toro es el protagonista y en el que sale reflejada una frase de Almeida promocionando los festejos de estos días de la capital. “El toro es uno de los animales más bellos que existen, es una barbaridad que se monte una 'fiesta' para asesinarlos cruelmente y que se promocione desde las instituciones como si estuviéramos muchos siglos atrás”, comentan indignados entre los presentes.

Desde el partido aseguran que las iniciativas y protestas contra este tipo de festejos prevalecerán ya que “la sociedad ya no es la que era y la mayoría no apoya la tauromaquia”. “Madrid se merece más y tiene cultura de sobra de la que presumir, no podemos permitir que esta barbaridad se siga produciendo”, fue la frase con la que concluyó el acto organizado por el partido animalista.