Críticas en redes sociales por un vídeo de promoción del toreo en Las Ventas: “En su cabeza sonaba espectacular”

“El toreo siempre está de moda”, asegura el spot publicitario que ha compartido la madrileña plaza de toros de las Ventas en sus redes sociales. En el anuncio, que pretende promocionar el toreo de cara a la Feria de San Isidro, aparecen varios jóvenes —entre ellos Gloria Camila Ortega Mohedano, personalidad mediática e hija de la cantante Rocío Jurado y del extorero José Ortega Cano— paseando por distintas calles del centro de la capital. Hablan del toreo como una cuestión de “libertad”. Sin embargo, los chicos no se adentran en la mítica plaza de toros, y en el vídeo tampoco aparece ningún animal. Un anuncio para promocionar el toreo, sin el toreo.

Esto es lo que ha divertido a muchas personas en redes sociales, especialmente en X, antes llamada Twitter. “Este vídeo es muy curioso. Salen un montón de jóvenes defendiendo las corridas de toros pero, oh, sorpresa, en ningún momento muestran una corrida de toros. Saben que enseñar a un pobre animal agonizando, mientras le clavas cuchillos, es una aberración, aquí y en Tombuctú”, dice una de las usuarias de la plataforma, crítica con el spot. “Un anuncio de algo en el que no aparece ese algo. Qué maravilla”, dice otro.

El pasado viernes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba que el Ministerio pretende eliminar la tauromaquia del catálogo de premios nacionales que entrega cada año. El departamento que dirige Urtasun, de Sumar, no hará la convocatoria para este año e inicia los trámites para la exclusión definitiva de los toros de estos galardones para los premios que vienen. Los sectores conservadores y la derecha reaccionaron con rabia. “Pese a quien le pese... El toreo está de moda” es el lema de esta campaña.

Los comentarios que siguen a la publicación del spot se han llenado del recurrente debate sobre la tauromaquia y sobre si esta se puede considerar o no una forma de cultura o una forma de maltrato animal. “Dicen que esto no tiene sentido”, expresa Ortega Mohedano al inicio del anuncio. “Que esto se tiene que acabar. Que los jóvenes ya no quieren saber nada ni de nuestras tradiciones ni de nuestra cultura. Pero no se trata solo de eso. Se trata de nuestra libertad, de nuestro derecho a elegir”, defienden los jóvenes que aparecen en el spot. “Una marea de adhesión se está originando en la juventud madrileña al verse reflejada con tanta precisión en los protagonistas del spot”, ironiza en respuesta otro usuario de X, en referencia a la clase social.

Otros prefieren acudir a los datos para rebatir el lema del anuncio. “Tan de moda no estará cuando entre 2021 y 2022 solo el 1,7% de la población asistió a un espectáculo o festejo taurino”, explica otro usuario, citando la encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España.

Otros mensajes, sin embargo, van al grano: “El peor spot publicitario de la tauromaquia”. “¡Qué vídeo tan cuqui de paseíto por la Gran Vía y con fuegos artificiales por Madrid! Ni una imagen de la tauromaquia que promociona, oye. ¿Por qué será?”, pregunta otro joven.