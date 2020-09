El juez de Gante eleva al Constitucional belga el caso de Valtònyc para que determine si la libertad de expresión ampara las injurias al rey

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, fue condenado en 2018 a tres años y medio de cárcel por injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte. Y este martes 15 de septiembre el tribunal de apelación de Gante (Bélgica) ha decidido cursar una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional belga sobre la extradición por terrorismo cursada por España tras marcharse el rapero a Bélgica en junio de 2018. Lo que pregunta el tribunal de Gante al Constitucional es si los delitos de injurias por los que ha sido condenado Valtònyc en España están amparados por un derecho fundamental como la libertad de expresión. La vista se ha fijado para el próximo 3 de diciembre.

"Está bien que pase esto porque los Borbones cada día que pasan lían alguna, todo lo que sea ganar tiempo ya nos va bien. Se me ha condenado por hacer un spoiler cuando dije que los Borbones son unos ladrones y unos mafiosos", ha declarado Valtònyc a la salida de la vista. Con esta decisión, el proceso se puede alargar hasta un año, según los abogados de Valtònyc, cuando decida el Constitucional belga: "Como ha pasado con Lluís Puig, en Bélgica se ha declarado incompetente el Supremo español y no me importaría demostrar que también lo son la Audiencia Nacional y el Constitucional español".

El abogado Simon Bekaert ha explicado: "De los tres delitos, las amenazas y el enaltecimiento del terrorismo ya fueron desechados en los tribunales. Ahora la cuestión es sobre las ofensas al rey. En Bélgica tenemos una ley sobre el XIX relativa a las ofensas al rey, y se hace la consulta de si la Constitución garantiza la libertad de expresión. Estamos muy confiados en el resultado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo primando la libertad de expresión".

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc en septiembre de 2018 alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito, ni en España ni en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.

Entre el primer rechazo y la sentencia que se leerá este martes, se ha producido también una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, en marzo pasado, en la que fallaba que España hizo mal al aplicar el Código Penal de 2015 a Valtònyc. La tesis de España defendía que se le aplicara la ley penal española de 2015, cuando se dictó la sentencia contra Valtònyc, y que castiga de manera más severa la apología del terrorismo, en vez de la de 2012, más beneficiosa para los intereses del rapero mallorquín y que implica una condena a priori insuficiente para ser extraditado.

A Valtònyc se le condenó en España también por injurias a la Corona, "por decir la verdad", apostilla el rapero: "Todo lo que yo dije está documentado en medios de comunicación y en los libros. Al final yo no soy ningún vidente ni ni soy un tío que tenga una visión de la política muy, muy amplia. No es lo mío. Se me ha condenado por decir algo que todo el mundo sabe".

Gonzalo Boye, uno de sus abogados defensores, abunda: "En cualquier otro país, después de lo que ha pasado con el rey emérito, que ha huido de España, habrían revisado la condena. Es un delito que hay que contextualizar. En Bélgica, sí hay doble incriminación con las injurias, aunque hace muchísimos años que no se aplica, pero al final están entendiendo que es libertad de expresión, porque con el enaltecimiento y las amenazas los delitos no tienen correlación en Bélgica".

Una vez se produzca el fallo del tribunal de Apelación de Gante, pueden recurrir las partes al tribunal de casación, donde se revisan las formas del proceso, no el fondo.