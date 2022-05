La Justicia confirma la absolución del artista que pintó la tumba de Franco

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los recursos de la acusación y ha confirmado la absolución de Enrique Tenreiro, el artista que en 2018 pintó con pintura roja la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. La sentencia todavía puede ser llevada ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos después de que la Fiscalía haya cambiado su criterio y haya retirado su propio recurso.

El TSJ de Madrid, tal y como dijo previamente la Audiencia Provincial, dice que no hay pruebas de que su intención fuera “atentar contra la libertad de conciencia o los sentimientos religiosos” de las personas que estaban en la basílica. Es más, entienden que su acción “no estuvo motivada por un doloso propósito de impedir la celebración de la misa, que ni siquiera había comenzado, y que, en todo caso, se vio retrasada unos momentos” y que, por tanto, no fue interrumpida de manera violenta.

Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2018, poco antes de la misa que iba a celebrarse en la Basílica del Valle de los Caídos y todavía un año antes de la exhumación del cadáver del dictador. El artista usó pintura roja para dibujar una paloma encima de la lápida con el mensaje “por la libertad” mientras gritaba el mensaje: “Por la reconciliación de los españoles”, dijo a las personas que acudían a misa en ese momento.

Ya en un primer momento la Audiencia Provincial, con un voto particular, dejó claro en sus hechos probados que Tenreiro no tuvo “intención de alterar la reunión religiosa y que se limitó a expresar su opinión sobre la presencia del cadáver del dictador en el Valle de los Caídos”. Argumentos que ahora ratifica el Tribunal Superior de Justicia: “No hay prueba ni indicio de que la intención o propósito del acusado fuera atentar contra la libertad de conciencia o contra los sentimientos religiosos”, dice la sentencia. Al contrario, sigue: “Su acción no estuvo motivada por un doloso propósito de impedir la celebración de la misa, que ni siquiera había comenzado”.

La Fiscalía retiró el recurso

En un primer momento la Fiscalía recurrió la absolución aunque esta sentencia revela que dos semanas después retiró su recurso. “Interesa se le tenga por desistido del recurso interpuesto”, dice la sentencia sobre el papel del Ministerio Público, que antes del juicio llegó a pedir un año de cárcel para Tenreiro por pintar la tumba de Franco y llegó también a anunciar un recurso que posteriormente fue retirado. Los jueces estudiaron, por tanto, el recurso de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la Fiscalía, finalmente, pidió que se confirmara la absolución.

La Fiscalía presentó su recurso, según la sentencia, el 31 de enero de este año y fue hecho público ante los medios de comunicación el 9 de febrero. Un recurso que, según el comunicado del Ministerio Público madrileño, apostaba por condenarle por un delito contra los sentimientos religiosos: “Es evidente que el acusado se extralimitó en la forma de manifestarse al vulnerar sin ninguna necesidad la libertad religiosa y de culto, pues bien podía haber desplegado su conducta a modo de protesta en cualquier otro lugar que no fuera el de culto”, decía el recurso.

Ahora esta sentencia desvela que el recurso fue retirado unos días más tarde, el 14 de febrero, cuando solicita que se tenga por desistido y cambia de estrategia: la Fiscalía pasó a alinearse con la defensa de Tenreiro y solicitó la desestimación del recurso de la Asociación que ejercía la acusación.