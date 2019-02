Moncloa certifica el final de la legislatura en un documento que da por muertos los proyectos en tramitación en el Congreso

El gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por muerta la legislatura apenas unas horas después del fracaso en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Lo ha hecho a través de un documento que ha enviado a la prensa la Secretaría de Estado de Comunicación en el que adelanta que muchas de las medidas que están en tramitación en el Congreso, como la ley mordaza o la modificación del voto rogado, no verán la luz. En ese papel remitido a los medios de comunicación Moncloa lamenta que algunas de las propuestas que el Gobierno estaba negociando este mismo martes con Unidos Podemos no saldrán adelante.

A las 20:37 horas, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, difundió ese informe de tres páginas que pone en valor algunas de las "más de mil" iniciativas que ha aprobado el Consejo de Ministros en estos ocho meses.

El documento que se titula Gestión des Gobierno detallan medidas que ya no verán la luz porque dependen de los presupuestos como el subsidio de desempleados para mayores de 52 años o la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas, el copago farmacéutico, las ayudas a la dependencia o la universalización de la educación de 0 a 3 años.

Pero junto a esas iniciativas que el documento da por perdidas una vez que se frustradas las cuentas de 2019, figuran otras que están en plena tramitación parlamentaria, que no dependen de los presupuestos.

El informe incluye entre esos proyectos que no saldrán ya adelante: la reforma de la ley mordaza, la eliminación del voto rogado, la ley contra la trata o la ley de eutanasia, entre otras de las que estaban en negociación o tramitación parlamentaria.

Moncloa no alude explícitamente a la disolución de Las Cortes -el Gobierno ha anunciado que será el presidente tras el Consejo de Ministros el viernes el que comunicará su "decisión"- pero da por hecho en la práctica que la legislatura está muerta al renunciar a esos proyectos. En los últimos días, el camino que se ha marcado es el de elecciones inminentes ante la derrota parlamentaria con los Presupuestos. El 28 de abril es la fecha que ha cobrado fuerza en Moncloa.

Ese planteamiento que refleja el documento de Moncloa choca con el que mantuvieron durante toda la jornada los ministros. Incluso una vez difundido el informe, fuentes próximas a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, insistieron en su idea de "seguir trabajando". "Hay cosas que podremos sacar adelante", señalan fuentes a este diario tras conocer el contenido del documento que recoge "lo que no le dejan hacer al Gobierno quienes han rechazado los PGE".

Otros miembros del gabinete de Sánchez se habían posicionado de la misma forma durante todo el miércoles, tras la derrota en el Congreso.

"Seguiremos trabajando, tenemos tareas pendientes de muchos de los puntos que no pasaban por incorporarse a los Presupuestos, de leyes que estaban en el Parlamento o leyes que iban a venir en breve a este Parlamento", había expresado antes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nada más perder la votación con la que el Congreso devolvió las cuentas al Gobierno al prosperar las enmiendas a la totalidad.

La idea que lanzaron diferentes miembros del Gobierno era seguir avanzando en medidas sociales hasta la convocatoria electoral. "Este Gobierno en el tiempo que tenga va a seguir, aunque sea por la vía del real decreto ley, recuperando derechos", había apuntado antes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que aludió a su intención de sacar adelante iniciativas como los permisos de paternidad o el subsidio para desempleados mayores de 52 años que el documento de Moncloa da por perdidos.

"No se podrá mejorar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y para abaratar el alquiler", apunta también el informe de gestión de Sánchez. El documento también entierra las negociaciones entre Fomento y Unidos Podemos para sacar adelante una nueva legislación en materia de vivienda, que se habían intensificado la última semana.

Este mismo miércoles fuentes de Unidos Podemos se mostraban optimistas ante la idea de que el Gobierno aprobara un nuevo real decreto ley de vivienda antes de los comicios. "Pedro Sánchez se había comprometido con Pablo Iglesias a llevar todo el contenido de los acuerdos de vivienda, incluidos los índices de precios, a una enmienda de los Presupuestos y, si no, a un decreto", aseguraban. Desde el Ministerio de Fomento explicaban a este medio, antes de que Moncloa diera por muerta esta iniciativa, que el frenazo por la devolución de los Presupuestos no significaba que no se pudiera trabajar con los presupuestos prorrogados, de manera que las actuaciones que están en marcha no tendrían que pararse.

