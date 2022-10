ERC allana el terreno a Sánchez para la reforma del delito de sedición

Pedro Sánchez había lanzado a ERC la patata caliente de la reforma del delito de sedición al asegurar que no había una mayoría suficiente para acometer esa reforma del Código Penal que, como gesto, recordó que era su “compromiso personal”. Oriol Junqueras le respondió que sí le daban los números, como sucedió en la investidura, y el camino ha terminado de allanarse con las palabras del portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha calificado de “buena noticia” la intención del Gobierno de homologar determinados tipos al resto de países de Europa.

“Siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa”, ha afirmado el portavoz republicano. No obstante, esa afirmación no es del todo cierta dado que ERC ha guardado con celo cuál es su propuesta de reforma legal. El desarrollo del debate ha llevado a los de Junqueras a abrirse a diferentes escenarios, siempre y cuando el delito sea inaplicable a los hechos del procés. Una de las opciones que ven con buenos ojos es la que en su momento ya habían manifestado los 'comuns', que propusieron en el año 2020 una reforma para limitar la sedición al empleo de violencia y armas. Si esto no fuera posible, desde ERC se decantan por la desaparición directa del delito, tal como reclama Junts, informa Arturo Puente.

El propio Rufián no ha querido contestar sobre el viraje de ERC, que planteaba la desaparición del delito de sedición y la amnistía. “La pregunta es muy hábil pero sería contraproducente contestarla”, ha respondido en los pasillos del Congreso. Lo sustancial es que Rufián ha usado las mismas palabras que hasta ahora ha empleado el Gobierno para referirse a la rebaja de las penas del delito de sedición: homologar el Código Penal al del resto de países del entorno.

A la espera de la rueda de prensa de Pedro Sánchez desde Sudáfrica, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la reforma del delito de sedición. Aunque lo ha separado de la negociación presupuestaria, sus palabras se han producido precisamente durante el debate de las enmiendas a la totalidad. “El presidente ha sido muy claro en relación con la situación de convivencia en Catalunya y ha trasladado siempre con mucha claridad la voluntad del Gobierno de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país”, ha aseverado antes de afirmar: “Traeremos a esta Cámara que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión”.

En Moncloa aseguran que no ha habido avances en la negociación con ERC sobre ese asunto, a pesar de que el compromiso del Gobierno y la Generalitat en la mesa de diálogo era plantear un paquete de reformas legales para la “desjudicialización” del conflicto político en Catalunya antes de que acabe el año. Quedan dos meses para cumplir esa promesa que en el PSOE quieren alejar lo máximo posible de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. “Cuanto antes, mejor”, reflexionaba este miércoles un alto mando socialista.