Moreno dice que la manifestación en Colón defiende la dignidad de España

Cádiz, 13 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido hoy la manifestación convocada en la plaza de Colón de Madrid contra los indultos a los presos del "procés", y ha asegurado que es "un día importante para defender la dignidad de España".

Moreno ha argumentado que si no se cumplen las normas, España sería un país que "no puede funcionar".

En declaraciones a los medios tras la llegada a Cádiz del buque escuela Juan Sebastián Elcano, el presidente andaluz ha indicado que la manifestación en Colón contra los indultos es "muy importante" ya que se está defendiendo además "la propia seguridad de nuestro país".

"Si no se cumplen las normas, seríamos un país que no puede funcionar, un Estado fallido al no haber seguridad jurídica", ha asegurado Moreno, que ha recordado que hoy "toca defender la Constitución".

Ha reiterado la defensa de lo que ha considerado "algo fundamental", como es "que se saquen de las cárceles a personas que han sido juzgadas y condenadas en contra del criterio del Tribunal Supremo y de los españoles".

"Cuando uno es juzgado y condenado, tiene que cumplir esa condena", ha dicho Moreno al recordar que hace dos años hubo partidos políticos que "vulneraron nuestro mayor marco normativo" y, ha añadido, "cuando eso sucede y se tensa la convivencia, uno es juzgado por ello".