La negociación de los debates electorales lanza la campaña del 23J

Apenas una semana después de la gran cita electoral del 28M los grandes partidos comienzan a poner sus cartas sobre la mesa de cara a la convocatoria anticipada de las generales del 23 de julio. En el PP no esconden que el plan no es otro que no sea estirar la estrategia de la derogación del sanchismo y mantener al presidente del Gobierno en el centro de la pira del debate político. Enfrente, en el PSOE mueven ficha con la intención de que Alberto Núñez Feijóo comparta ese foco, convencidos de que la sobreexposición del líder de la oposición acarrearía también el desgaste de su imagen pública.

Feijóo rechaza los seis 'cara a cara' propuestos por Sánchez

Los socialistas se enfrentan al reto de voltear en poco más de 50 días una tendencia política en favor de la derecha que quedó plasmada en el reparto de poder territorial que dictaminaron las autonómicas y municipales del día 28. Y para ello pretenden evitar que Feijóo pase de puntillas por las campaña electoral. Por eso, durante su intervención en el acto de elDiario.es sobre los fondos de recuperación europeos, el presidente propuso hasta seis debates electorales cara a cara con el candidato del PP.

“Quedan siete semanas para el 23 de julio y hay tiempo para que los ciudadanos se formen una opinión sobre lo que cada cual ofrece y sobre las ventajas y desventajas de cada opción. Espero al señor Feijóo el próximo lunes”, dijo Sánchez, que justificó su propuesta en la necesidad de trasladar a la ciudadanía los detalles de los dos modelos de país que se enfrentarán en las urnas. “Debates para conocer y contrastar modelos. Debates para desterrar el insulto y reivindicar el respeto en la democracia. Debates para argumentar desde los datos y no desde los bulos”, sostuvo.

En realidad, la intención en la Moncloa es la de convertir toda la campaña electoral en un permanente cara a cara entre Sánchez y Feijóo. “Existen solo dos posibles presidentes”, remarcó el líder del Ejecutivo, que no obstante aclaró que los seis debates a dos que pretende con su oponente no eximirían de la celebración de otros con el resto de candidatos. “Hay otras fuerzas importantes de ámbito nacional y eso debe expresarse en otros debates que son compatibles y complementarios, porque completarán la información de los ciudadanos”, puntualizó.

El PP no confirma ni siquiera uno

En el PP no tardaron en rechazar de plano el envite de la Moncloa. “Cuando uno está ansioso y quiere desviar la atención, hace excentricidades”, descartó en rueda de prensa el portavoz popular, Borja Sémper, que además evitó hasta en cinco ocasiones confirmar si su jefe de filas se enfrentará con el candidato del PSOE en un plató de televisión aunque sea una sola vez.

“Estamos convencidos de que España no está para excentricidades”, insistió Sémper en tras el Comité de Dirección del PP. “Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez, pero le pedimos calma y tranquilidad”, planteó.

La hoja de ruta de la calle Génova pasa porque de aquí al 23J sucedan cuantas menos cosas mejor, principalmente en lo que tiene que ver con Alberto Núñez Feijóo, y por eso ni se plantean entrar en la espiral de debates electorales planteada por el PSOE. “España no necesita seis debates, los necesita Sánchez”, argumentó el portavoz del PP, quien dijo que el planteamiento del presidente “es un reflejo más de lo que ha sucedido esta legislatura” con “un presidente más pendiente de sus necesidades que de la de los españoles.” “Sánchez está más cómodo en el plató que en la calle”, concluyó.

Pero en el PP no solo rechazan esos 'cara a cara' semanales que propone Sánchez, sino que tampoco confirman que Feijóo se someta siquiera al debate a dos que han planteado varios medios privados, además del debate a cuatro que organizará RTVE.

“Vamos a ir analizando las peticiones en el seno del comité de campaña”, señaló Sémper. “No descartamos nada”, respondió ante la insistencia de los periodistas, sin confirmar si habrá un 'cara a cara' entre ambos.

Yolanda Díaz critica la iniciativa

La oferta del presidente recibió una respuesta inmediata de su socio de coalición. “El bipartidismo es el pasado”, dijo la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo respondió con dureza a lo que ve como un movimiento del Partido Socialista de sacar al espacio que ella trata de agrupar en una misma plataforma de la esfera pública.

“Miramos a una España ancha, diversa. La del año 2023, la del futuro. No se reduce a un debate entre dos hombres es más. Creo que las mujeres y los hombres de nuestro país quieren más”, defendió durante una intervención en el acto 'Fondos Europeos III: España, por el liderazgo global en economía verde y digital' organizado por elDiario.es. “Quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijóo está fuera de la realidad de nuestro país”, había advertido poco antes en un mensaje en las redes sociales.

Es un mensaje similar al que lanzan en Podemos. “Lo que Sánchez quiere es volver al sistema bipartidista, al ciclo anterior al 15M”, apuntó el portavoz del partido Pablo Fernández en una rueda de prensa este lunes. En el partido consideran que el “anhelo” del Partido Socialista es volver al antiguo sistema “turnista” que imperaba antes de la irrupción de Podemos pero sostienen que ese análisis es erróneo: “Eso no se va a dar, los gobiernos de coalición son una realidad ineludible”. “Sánchez se hace un flaco favor porque tiene claro que sin nuestro espacio es imposible”, insistió: “El PSOE no se da cuenta de que España ha cambiado”.