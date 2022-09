Olona presiona a Abascal para volver a la política y critica que la pusiera de “paracaidista” en Andalucía

La que fuera candidata al Parlamento de Andalucía por Vox, Macarena Olona, “no cree” que exista una crisis en la formación de extrema derecha en la que ella tenga algo que ver. “No creo que exista una crisis en Vox. A mí no me consta, así que no puedo considerar que he provocado una crisis”, ha respondido en una entrevista en el diario ABC.

Después de que Santiago Abascal haya declarado que “no sabría explicar” qué es lo que ha pasado con su excandidata para Andalucía, Olona ha insistido en que tiene que producirse un encuentro entre ambos. “Esa conversación de tú a tú en la que desde luego tendremos que ver si podemos seguir caminando juntos, por Andalucía y por España”, ha subrayado sobre su futuro político, para añadir que “no concibe” otro resultado que no sea “seguir de la mano”.

Precisamente, sobre Andalucía, ha indicado que “hizo lo que pudo” y dio “lo mejor” de sí misma de cara a las elecciones que se celebraron el pasado mes de junio, a las que llegó como “candidata paracaidista”: “En apenas dos semanas de campaña tenía que hacer algo que yo creo que era una empresa imposible de ejecutar”, ha reprochado Olona, que ha asegurado que Abascal “tiene muy claro que no le echa ningún pulso” para volver a la política.

Preguntada sobre si desobedeció órdenes que apuntaban a que no se vistiese “tan asiduamente” de flamenca en la campaña andaluza, donde apareció así en la feria de abril o en la de Jerez, Olona ha reivindicado que “algunos se están equivocando mucho, rompiendo la unidad que caracterizaba a Vox frente a otras formaciones políticas” y que no va a entrar a demostrar “que esas informaciones son falsas”. “Lo único que puedo decir es que estoy pensando en el proyecto que es España, para el que ahora mismo solamente Vox representa un instrumento válido”.

“Falta de democracia interna”

La excandidata de Vox ha dicho así que si se diese su vuelta, no concibe que sea “traicionando” a Andalucía, aunque no ha especificado la fórmula. Olona ha desmentido a las voces que aseguran que desea ser candidata a la alcaldía de Granada y aunque ha añadido que tiene “una decisión tomada”, ha afirmado que no la va a dar a conocer “por respeto a Santi”, que será quien la sepa primero. “No puedo negar que se puede interpretar que estoy lanzando la posibilidad de volver a primera línea política”, ha expresado.

Finalmente, en la entrevista se han referido también a sus encuentros con antiguos miembros de Vox que dejaron el partido: “Escucho siempre las mismas palabras: falta de democracia interna, y el tratamiento, cuando se eleva la voz, por parte de la organización del partido... no se considera que se trate con respeto”. La excandidata para la presidencia de la Junta de Andalucía asegura que estos excompañeros “son gente extraordinaria” y que “se puede” volver a integrarlos en la formación de extrema derecha: “Para ser alternativa un partido nunca puede ser excluyente (...) No pierdo la esperanza de poder aglutinar a todas esas personas que se han desencontrado por razones ajenas a su amor a España”.