El PP abre un procedimiento contra Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto en la elección de los candidatos al Constitucional

El grupo parlamentario del PP en el Congreso abrirá un procedimiento contra su exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional, aunque su actual portavoz, Cuca Gamarra, no ha aclarado si ese proceso conllevará una sanción.

Ante las declaraciones públicas en las que Álvarez de Toledo señaló que había votado en blanco la renovación del Tribunal Constitucional, el grupo activará las reglas internas que "se han hecho para todos", se aplicarán "con tranquilidad" y se quedarán en el "ámbito interno", ha dicho en rueda de prensa Gamarra.

Pero en el grupo no han aclarado si este procedimiento derivará o no en sanción y tampoco anticipan la naturaleza de las acciones que puede tomar el grupo, que aún no ha debatido al respecto y tampoco ha abierto expediente por el momento.

Álvarez de Toledo reconoció hace dos días que no había apoyado la votación de los candidatos acordados entre PP y PSOE para la renovación del tribunal y justificó su decisión en que "reparto de cromos" le parecía un "espectáculo desolador" y "contraproducente para el PP".

En una entrevista en 'El Mundo', para promocionar su último libro, 'Políticamente indeseable', Álvarez de Toledo defendió que "uno no puede exigir que haya una despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sin embargo participar de una impúdica, activa y pública politización del Tribunal Constitucional". El PP, que tiene bloqueada la renovación de los miembros del CGPJ con el mandato caducado, pactó con el PSOE enviar al Constitucional a Enrique Arnaldo, con varias apariciones en sumarios de corrupción que afectan a los 'populares', y a Concepción Espejel, que llegó a ser apartada del juicio de Gürtel por su cercanía al PP.