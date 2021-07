El PP de Ceuta "volvería a abstenerse" sobre declarar 'non grato' a Abascal por alinearse con "las tesis de Marruecos"

Gaitán ha señalado que el PP de Ceuta está "en contra de los cordones sanitarios, pero también de lo que hace Vox para incendiar Ceuta"

CEUTA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán (PP), ha asegurado este lunes que los nueve diputados del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea autonómica "volverían a abstenerse" sobre la declaración de 'persona non grata' del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, que se aprobó el pasado viernes en el Pleno.

Según ha explicado, los de Juan Vivas están convencidos de que no debían ni votar a favor "ni hacerlo en contra" habida cuenta de que Vox al tachar de "quintacolumnistas" de Marruecos a parte de la sociedad y los partidos locales está dando pábulo a "las tesis del país vecino cuando considera marroquíes a los musulmanes de Ceuta".

En su comparecencia ante los medios tras una reunión del Consejo de Gobierno, Gaitán ha señalado que durante la misma el presidente de la Ciudad y sus consejeros han coincidido en "dejar claro" que están "en contra de los cordones sanitarios, pero también de lo que hace Vox para incendiar Ceuta".

"El PP no apoyó la declaración de persona 'non grata' de Abascal, pero durante su visita en un momento en el que se había puesto en jaque nuestra soberanía y en el que había que estar en beneficio de la causa, el presidente de Vox no lo hizo: vino a decir que en Ceuta hay una parte de la sociedad y partidos que sirven a los intereses de Marruecos y son quintacolumnistas del país vecino", ha recordado el también consejero de Sanidad.

VOX NO FIRMÓ UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Desde su punto de vista, con esas declaraciones ha "dado pie" a "la línea argumental anexionista del país vecino, que considera marroquíes a los musulmanes de Ceuta, algo rotundamente falso porque en esta ciudad todos nos sentimos una parte indisociable de España".

"Decidimos de forma responsable no votar a favor de la declaración porque compartimos los cordones sanitarios, pero tampoco en contra porque ha sido Vox el partido que ha establecido uno al negarse a firmar la declaración institucional", ha indicado.

Preguntado después por su valoración sobre el posicionamiento de algunos líderes nacionales del PP en contra de esa postura, Gaitán ha respondido: "Cualquier opinión nos merece todo nuestro respeto".

"La situación de Ceuta es compleja y hay que conocerla: en mayo sufrimos algo que no podíamos pensar, una invasión con la aquiescencia del puesto fronterizo de Marruecos que desde el primer momento intentamos revertir con el Gobierno de la Nación, que como poder ejecutivo es el que podía hacerlo, y apelando a la unidad de todos los ceutíes, pero Vox no estuvo pese a lo importante que era", ha advertido.