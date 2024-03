PP y Ciudadanos rompen las negociaciones para ir juntos a las elecciones y Adrián Vázquez dimite

PP y lo que queda de Ciudadanos no se presentarán en una lista conjunta ni a las elecciones catalanas del 12 de mayo ni a las europeas del 9 de junio. La decisión, comunicada a primera hora de la tarde de este viernes por ambas formaciones, ha provocado además la dimisión del único dirigente visible de Ciudadanos, el eurodiputado Adrián Vázquez, que deja el partido.

“Queremos lamentar la imposibilidad de haber podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, a pesar de la honesta voluntad compartida de alcanzar un entendimiento”, han explicado PP y Ciudadanos en un comunicado. “Aunque el contexto político y la deriva de la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno exige medidas excepcionales, las tensiones internas así como el ruido externo que estas han producido han hecho imposible poder alcanzar una solución común que pudiera dar acomodo a la voluntad de ambas partes”, han añadido.

En todo caso, ambas direcciones han agradecido “la buena disposición de quienes han estado sentados en la mesa hasta el último minuto para tratar de conseguir un consenso y se emplazan a seguir colaborando, desde sus respectivas formaciones políticas, en aquellas cuestiones compartidas como son la defensa los principios constitucionales, la defensa del Estado de Derecho y los valores europeos”.

Unos segundos después de comunicar esta decisión, el hasta ahora secretario general de Ciudadanos presentaba su dimisión “al no haber logrado culminar el objetivo” de ir junto al PP. “Dado que ni puedo ofrecer mi compromiso a una causa en la que no creo ni quiero ser un obstáculo para mis compañeros, he decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de Secretario General a disposición del partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante”, ha remachado.

“Lo hago desde la tristeza de la decepción pero también desde la tranquilidad de quien lo ha intentado hasta el final”, ha concluido.

La posibilidad de que no fructificaran al final las negociaciones ya se barruntaron este jueves, horas después de que Vázquez protagonizara en Madrid un desayuno informativo organizado por Fórum Nueva Economía. En él Vázquez lanzó varios dardos al líder de CS en Cataluña, Carlos Carrizosa, que llevaba días concediendo entrevistas a diversos medios de comunicación para dejar claro que la dirección autonómica rechazaba “la integración” de su partido en las listas del PP renunciando a sus siglas. El dirigente catalán solo aceptaba ir con los de Feijóo en una coalición. Desde Madrid le acusaron entonces de querer “boicotear” un acuerdo del que Carrizosa se sabía de antemano que iba a ser excluido.

“Yo no he hablado de integración”, le replicó Vázquez en declaraciones a los periodistas en ese foro, sin especificar cuál sería la fórmula que iban a estudiar en el Comité Nacional que al final han celebrado hoy. “No nos creamos tanto lo que sale en los medios, solo hay dos fuentes, y yo soy una de ellas”, dejó dicho, el jefe de la Delegación europea de Ciudadanos, para comentar luego que era “normal” que hubiera personas que “en situaciones de estrés se pongan nerviosas”. Vázquez reclamó un “frente amplio” para plantar cara a Sanchez y sus aliados nacionalista en esas dos citas con las urnas: “Si hay gente que no entiende eso, es gente que tiene que dejar de mirarse al ombligo y tiene que mirar hacia afuera y quien quiera recibir ese mensaje que lo reciba”, lanzó, en un claro mensaje a Carrizosa.

El PP “reconoce” a la dirección de Adrián Vázquez

“El PP lamenta que las conversaciones con Ciudadanos no hayan fructificado a pesar de la honesta voluntad de ambas direcciones”, apunta el partido de Feijóo en un comunicado remitido a los medios este viernes tras conocerse la noticia. “Reconocemos el trabajo de las personas implicadas para alcanzar un acuerdo que finalmente no ha sido posible debido a las tensiones internas en el seno de Ciudadanos”, añade.

“Nuestra voluntad era que esa incorporación a nuestro proyecto político se materializara de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo y a los comicios europeos del 9 de junio”, continúa el texto. “En este momento trascendental que vive España, considerábamos oportuno plantear que Cs se sumara a la única alternativa constitucionalista real al desgobierno de un presidente que solo ofrece cesiones al independentismo a costa del Estado de derecho y cuyo Gobierno se encuentra salpicado por una trama corrupta”, concluye.

El reconocimiento a los esfuerzos de la dirección que encabeza Adrián Vázquez deja claro que el problema ha sido la negativa de la parte catalana de Ciudadanos. Ahora está por ver si desde Génova lanzan alguna oferta a Vázquez para que forme parte de la candiatura como 'independiente'.