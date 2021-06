El PP denuncia a InfoLibre por "revelación de secretos" tras la noticia sobre las conversaciones entre López Miras y Teodoro García Egea

El Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Justicia contra InfoLibre por "revelación de secretos". El diario publicó esta semana una exclusiva en la que apuntaba que el presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras, intercedió en abril para que se le realizase una operación quirúrgica a un familiar cercano del número dos del partido, Teodoro García Egea.

Pablo Montesinos, el vicesecretario de Comunicación de la formación, ha considerado este jueves que la información "es falsa". "En el partido hemos sido muy claros desde el primer momento. La información no es verdad, es falsa, y el PP emitió un desmentido y presentó una demanda en los tribunales. No voy a dedicar ni un minuto a una información que no es cierta", ha dicho en respuesta a las preguntas del director de InfoLibre, Daniel Basteiro, en el programa 'La hora de la 1', de Televisión Española.

Según el digital, la querella que ha presentado el PP contra ellos no cuestiona si el contenido de la noticia es cierto o no, sino que considera que ha incurrido en un delito de "revelación de secretos", por lo que pide al juez la "inmediata supresión y eliminación" de la noticia.

InfoLibre publicó el 7 de junio unas conversaciones entre López Miras y García Egea. El intercambio se produjo a través de mensajes de teléfono que captaron las cámaras de la Asamblea Regional de Murcia el 14 de abril. El diario, que ha tenido acceso a esas grabaciones, denuncia que el presidente del Gobierno murciano medió para que un familiar de García Egea fuera intervenido en un hospital público de la región.

Ese día, López Miras recibió a García Egea el siguiente mensaje que había recibido del secretario general de la Consejería de Salud de la comunidad, Andrés Torrente: “Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”. "Cojonudo", le contestó el secretario general del PP, que completó su respuesta con un segundo mensaje: "Pero creo que tienen (sic) que verlo un cardiólogo". Siempre según InfoLibre, López Miras le escribe a continuación: "OK. Voy a verlo". Egea le responde "Gracias líder", y el presidente murciano replica: “A mandar”.