El PP exige a Sánchez e Iglesias que "den la cara" por la imputación de "parte de la cúpula" de Podemos: "No pueden esconderse ni un minuto más"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha instado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente Pablo Iglesias, a aclarar “hoy mismo” si estaban al tanto de la "presunta financiación ilegal de Podemos" que ha llevado a "buena parte de la cúpula de Podemos" a ser imputada, entre ellos el secretario de Comunicación y responsable de campañas del partido así como alto cargo del Gobierno, Juan Manuel del Olmo, la gerente de la formación confederal, el tesorero y una trabajadora.

"Iglesias tiene que dejar de atacar a las instituciones y debe comparecer en rueda de prensa y dar la cara ante los medios", ha señalado Montesinos en rueda de prensa. "¿Estaba Iglesias al tanto de la presunta financiación ilegal de su partido?" se ha preguntado, para remarcar que, a su juicio, el vicepresidente solo puede responder "con un sí o un no". "No puede esconderse más, ni un minuto más. Está acorralado por los escándalos, escondido, sin querer dar la cara, sin querer responder a los periodistas. Ya no le va a servir más atacar a los medios", ha insistido.

Además, el vicesecretario popular ha elevado esa petición al propio Sánchez. "¿Qué piensa sobre la presunta financiación ilegal de un partido que está en el Gobierno?", se ha preguntado. "Emplazamos a Iglesias y Sánchez a que den la cara ante los medios", porque, ha dicho Montesinos, "Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los supuestos escándalos de su vicepresidente".

Montesinos ha criticado "la desaparición" del presidente del Ejecutivo y su "política de brazos caídos" en plena crisis: "Hace como si esta gravísima crisis no fuese con él". A su juicio, “la evidente dejación de funciones" de Sánchez lleva a que "muchos españoles se pregunten hoy dónde está el Gobierno" mientras aumentan los nuevos contagios o se agravan las consecuencias económicas de la crisis.

"La OCDE avisa de que nuestra economía se está quedando rezagada con respecto al resto de economías de la UE", ha advertido, para concluir que para el PP el "principal problema de España" es su Gobierno: "Ha sido incapaz de gestionar la pandemia y está siendo incapaz de gestionar la crisis económica"