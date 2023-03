Los progresistas del Poder Judicial mantienen el suspense sobre nuevas dimisiones para forzar la renovación

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado la decisión sobre posibles nuevas dimisiones para forzar la renovación del órgano, que está en funciones desde diciembre de 2018 por un bloqueo impuesto por el Partido Popular para conservar su actual mayoría conservadora. Vocales de este sector se han reunido este viernes para empezar a abordar esta posibilidad como una vía de salida a la anomalía que supone que un órgano constitucional lleve más de cuatro años con el mandato caducado, si bien no han tomado por el momento ninguna decisión. Han acordado celebrar otra reunión “más amplia” el próximo martes. Con todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por perdida la renovación en esta legislatura y ha asumido que esta no se producirá hasta después de las generales de diciembre.

El encuentro de los progresistas, convocado de manera precipitada este jueves, ha contado con la presencia de cinco de los ocho miembros del grupo: Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. No han asistido Mar Cabrejas, Roser Bach y Enrique Lucas. Según las fuentes consultadas, los asistentes han analizado “los posibles escenarios y las posibilidades y consecuencias jurídicas de nuevas dimisiones” ante una situación que consideran “insostenible” por la no renovación del órgano y la “suspensión de la aplicación de la Constitución”. Unas renuncias que, en todo caso, serían “individuales y no colectivas”, según estas mismas fuentes.

La cita ha evidenciado que en este momento no hay unanimidad en el sector progresista sobre la oportunidad de una renuncia en bloque, que es la propuesta del vocal Álvaro Cuesta, promotor de este encuentro. Hay miembros de este grupo que dudan del efecto real que pudiera tener esta renuncia si el PP no se aviene a negociar con el Gobierno en un momento político. Aluden también a los problemas que se podrían generar en la gestión ordinaria del órgano. Por ejemplo, en lo relativo a comisiones de servicio o bajas. La voluntad, en cualquier caso, es adoptar una decisión “fundada, concertada y organizada”, dice uno de los vocales asistentes a ese encuentro.

La dimisión de la vocal Concepción Sáez, elegida en su día a propuesta de Izquierda Unida, sí ha precipitado los movimientos en el órgano de gobierno de la magistratura. Aunque no hay un criterio único, la posibilidad de dimisión en bloque sí está encima de la mesa. Una iniciativa tras la que subyace la idea de dejar inservible el órgano por ausencia de quórum para tomar decisiones. Y evidenciar, de esta forma, la necesidad de su renovación.

Sánchez acusa al PP “secuestrar la Constitución”

Desde Bruselas, donde ha participado en el Consejo Europeo, Sánchez ha vuelto a acusar al PP de “secuestrar la Constitución y leerla conforme a sus intereses partidistas” con el fin de “enviar un mensaje” a los ciudadanos de que el “conservadurismo” será quien “ocupe, monopolice y domine” el Poder Judicial. “Lo que está claro es que después de las elecciones, esperemos que con una mayoría progresista más amplia, podamos de una vez por todas hacer ver al PP que tiene que cumplir la Constitución”, ha aseverado.

En lo que no ha querido entrar Sánchez es en los movimientos en el sector progresista del CGPJ para intentar forzar, con dimisiones, la renovación. “No puedo entrar a valorar lo que puedan hacer unos u otros vocales del CGPJ, pero debo lamentar una vez más este bloqueo porque no tiene precedentes en la democracia española”, se ha limitado a contestar antes de reiterar que “lo que está haciendo el PP es degradar una institución muy importante para el correcto funcionamiento de la democracia”.

Además, ha sostenido que España no ha mejorado más en su valoración sobre la calidad de la democracia precisamente por ese bloqueo que inquieta a la Comisión Europea, que reiteradamente insta a España a proceder a la renovación. Ahora el comisario de Justicia, Didier Reynders, advierte de que debería hacerlo antes de que asuma la presidencia rotatoria de la UE.

La propuesta de dimisión en bloque

La reunión de este viernes fue convocada por el presidente, Rafael Mozo, a propuesta del vocal Álvaro Cuesta, que considera que la presencia de los progresistas en el órgano “queda en evidencia” tras la dimisión del presidente Carlos Lesmes, que tuvo lugar el pasado octubre, y la reciente carta de renuncia de Sáez, conocida este miércoles.

“Nuestra obligación, a la vista de las circunstancias, es abrir el debate sobre la situación del CGPJ y la posible dimisión de los vocales (...). Si nos vamos ocho, como mínimo, ya no se constituirá válidamente el Pleno. Propongo abordar y afrontar esta cuestión de forma coordinada”, afirmó Cuesta, en un mensaje enviado este jueves al resto de progresistas.

El artículo 600.4 de la ley del Poder Judicial exige que para la válida constitución del pleno “será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de diez vocales y el presidente”. En la actualidad, el órgano de gobierno de los jueces está conformado por diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU —que ya ha anunciado su dimisión— y otro del PNV, al que se suele ubicar en el sector progresista.

De acuerdo a este artículo, en caso de dimisión en bloque de los ocho progresistas, el pleno no se podría conformar de manera válida. Cuesta, que fue diputado del PSOE entre 1982 y 2011, considera que este asunto también debe debatirse en el pleno ordinario que se celebrará el jueves de la semana que viene.