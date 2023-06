El PSOE alerta de un “sábado negro” por los pactos en ayuntamientos de PP y Vox: “Es la brutalidad política contra la mujer”

El PSOE alerta de una “ola reaccionaria y ultraconservadora” que alcanzará este sábado a 187 municipios de toda España en los que los gobiernos locales recaerán en pactos del PP con la ultraderecha. “Será un sábado negro para la democracia en España porque en 187 ciudades y pueblos serán las políticas ultraconservadoras del Partido Popular más ultraconservador de Europa junto la con la extrema derecha quienes tengan una incidencia directa en la vida de los ciudadanos”, señaló el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en una comparecencia de prensa en la sede de Ferraz.

Gómez de Celis no escatimó en adjetivos a la hora de calificar lo que en opinión de los socialistas está por venir con la alianza estratégica entre los de Núñez Feijóo y los de Abascal para ostentar gran parte del poder territorial que dictaminaron las urnas el pasado 28M. Respecto a las cesiones de los populares a sus socios de extrema derecha en materia de lucha contra la violencia de género, el dirigente del PSOE aseguró que el PP va a aceptar “la brutalidad política contra la mujer”.

“En todas esas ciudades ya no sonará el teléfono de ayuda a la mujer porque el PP acepta el negacionismo machista”, dijo. Gómez de Celis hizo extensiva su denuncia, además, a otras materias como el del trato a las personas migrantes, la gestión de la cultura o el cuidado del medio ambiente.

“El PP va a aprobar la xenofobia y la aporofobia dando las concejalías de servicios sociales a la ultraderecha. Va a apoyar el PP el acoso a los menores no acompañados. El PP va a atentar contra el mundo de la cultura. El PP incendia todas las medidas contra el cambio climático. Ponen al pirómano a cuidar de los bosques. Y esto lo acepta Feijóo, lo acepta el PP. Ahora entendemos que huya de los debates con Pedro Sánchez”, dijo.

Preguntado precisamente por la negociación con los populares sobre los debates electorales que puedan celebrarse antes del 23 de julio, el secretario de política municipal de Ferraz se limitó a apuntar que las conversaciones son permanentes con la cúpula de Génova aunque, por el momento, no se haya producido ningún tipo de avances. “Entendemos que al señor Feijóo le tiemblen las piernas y tenga miedo a debatir, porque no quiere hablar de sus pactos con la ultraderecha y no quiere decir que bajará las pensiones o bajará los salarios”, incidió.

Gómez de Celis quiso hacer una mención explícita a la situación que se vive en el ayuntamiento de Barcelona respecto a la política de pactos que determinará quién ostentará la alcaldía de la capital catalana. “La pregunta a Yolanda Díaz, que entendemos que es la líder de todo ese movimiento en el que está también Ada Colau, es la misma que a Feijóo: ¿prefieren de alcalde a Collboni o a Puigdemont?”, preguntó en referencia al candidato de Junts, Xavier Trias.

El dirigente socialista terminó su comparecencia en clave de campaña hacia las generales. “Desde aquí hago un llamamiento a todos los progresistas de España: somos más que los conservadores, si nos movilizamos y el 23 de julio vamos a votar somos capaces de parar esta ola ultraconservadora. Y el PSOE es el único capaz de hacerlo”, reivindicó.