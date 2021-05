El PSOE extremeño pide a Ferraz un "diálogo" con las federaciones territoriales antes de decidir sobre los indultos

MÉRIDA, 31 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Extremadura ha reclamado a la dirección federal del partido que haga un "esfuerzo de diálogo" con las federaciones socialistas territoriales para que puedan ofrecer su "visión del problema" y a partir de ahí "enriquecer el debate antes de tomar cualquier tipo de decisión" sobre los indultos a los líderes del 'procés'.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, se ha pronunciado de esta forma este lunes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha defendido que cada federación territorial del PSOE "tiene una visión diferente" sobre la posible concesión de indultos, y puedan realizar sus aportaciones.

En su intervención, el portavoz socialista extremeño ha defendido que "España y Cataluña necesitan entendimiento" y un "encaje" debido al "problema territorial" que existe en la comunidad catalana, tras lo que ha apuntado que "quien no quiera ver eso, es que no quiere ver la realidad de la nación española".

Ante esta situación, el PSOE "siempre pide diálogo", ya que "lo que no se puede hacer es no hacer nada, como hacía el Gobierno del PP de Rajoy", ha aseverado González, quien ha apuntado que "no hacer nada, implicaba un aumento del independentismo en Cataluña", ha dicho.

Por tanto, el portavoz socialista ha señalado que "hay que hacer cosas en Cataluña para intentar mejorar la acción", y ha abogado por "abrir un diálogo en el partido en el que todos los territorios, todas las federaciones, aporten su visión del problema".

También ha considerado que el Gobierno "tiene que hacer un ejercicio de pedagogia para que los españoles entiendan este tipo de decisiones", ya que según ha dicho, "en Cataluña la mayoría de la ciudadanía puede entender esta decisión", pero "hay territorios como Extremadura, en el que los ciudadanos no entienden este tipo de decisiones".

Así, el portavoz socialista ha reiterado su petición al Gobierno para que "haga un esfuerzo de pedagogía", y ha pedido al PSOE federal que "haga un esfuerzo de diálogo para que todas las federaciones socialistas den su visión del tema".

En su opinión, debe ponerse en marcha un "diálogo responsable y sosegado, racional" con el objetivo de que todas las federaciones territoriales puedan aportar su "visión del problema" y a partir de ahí "enriquecer el debate antes de tomar cualquier tipo de decisión".

El objetivo es "intentar llegar a un acuerdo" en el seno del PSOE, "como históricamente siempre se ha hecho en el PSOE", ha concluido.