El Congreso da el primer paso para la renovación del Poder Judicial pactada por PSOE y PP

La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía pactada por PSOE y PP echa a andar en el Congreso. El pleno ha aprobado este jueves tomar en consideración la iniciativa e iniciar su tramitación por la vía de urgencia para que pueda ser aprobada definitivamente antes de que acabe el mes de julio y los nuevos vocales del CGPJ puedan empezar el mandato con la nueva regulación. El texto ha salido adelante con 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones, incluidas las de Sumar. Se han posicionado en contra algunos socios habituales del Gobierno, como Podemos o EH Bildu, y también la extrema derecha de Vox.

La iniciativa, pactada dentro del acuerdo para renovar el CGPJ tras más cinco años de bloqueo, contempla la ampliación de 15 a 20 años de la experiencia necesaria para ser magistrado en el Tribunal Supremo, recupera una comisión para ahondar en la “valoración objetiva” de los nombramientos de jueces o incluye una regulación de las puertas giratorias entre política y Justicia.

Es un acuerdo cerrado por los principales partidos con la supervisión de la Unión Europea que, a tenor de lo escuchado en sus respectivos discursos en la sesión parlamentaria de su admisión a trámite, bien parece que será el último de la legislatura. Ambos han dedicado casi todo su turno de palabra a criticarse mutuamente tanto por el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces como por la ausencia de otros pactos de Estado. Y los dos, especialmente el PP, se han empleado a fondo para justificar un acuerdo muy criticado por sus aliados de Vox.

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha aprovechado su discurso para criticar con dureza a Pedro Sánchez, al que ha tildado de “populista”. Tras recordar la hemeroteca de 2014 del por entonces líder de la oposición del PSOE, quien criticó duramente a Podemos tras su irrupción y aseguró que sus políticas llevarían a España a ser como Venezuela, Tellado le ha acusado de convertirse “en el máximo exponente del discurso populista” que se caracteriza “por detestar los contrapoderes”.

“Los discursos que enfrentan al poder popular con las instituciones están en el Gobierno”, ha sostenido Tellado, quien ha asegurado que las ganas de lograr un “poder sin cortapisas ni limitaciones nació en Podemos pero está en Pedro Sánchez”.

Tellado ha defendido la reforma de la ley que modificará las incompatibilidades y condiciones de los magistrados para acceder al CGPJ y a determinados estamentos judiciales o fiscales, así como el paso de la política a la Justicia o al propio órgano de gobierno de los jueces. “El PP ha firmado porque el populismo de Sánchez para un poder sin límites ha encontrado sus límites: la Constitución, la UE y el PP”, ha justificado.

El portavoz del PP ha dicho que han “conseguido frenar el populismo desde la oposición”, y ha reclamado su participación en las “medidas de regeneración” que Sánchez tiene previsto anunciar en dos semanas en el Congreso porque “requieren de un PP decisivo y valiente”.

La respuesta del PSOE ha llegado por boca de su portavoz, Patxi López, quien ha criticado una “intervención plagada de ataques al Gobierno y a los socialistas” en el inicio de un trámite parlamentario que bebe de un pacto suscrito entre ambos. “No sé si está demostrando vergüenza por llegar a un acuerdo o miedo a algunos en su partido que están enfadados, y vienen aquí a disimular”, ha dicho. “Para los socialistas, hoy es un gran día”, ha añadido.

“El PP cumple por fin la Constitución después de cinco años de incumplimientos permanente”, ha dicho López, tras “un largo y tortuosos camino plagado de excusas”. El portavoz del PSOE también ha defendido la letra del acuerdo alcanzado con la oposición, y que ha sido criticado por los aliados habituales del Gobierno de coalición, empezando por el socio menor del Consejo de Ministros, Sumar.

López ha criticado que el PP defiende las instituciones solo cuando se sitúan de su lado, y ataca a quienes toman decisiones que no comparten. El portavoz del PSOE ha puesto como ejemplo al Tribunal Constitucional, que está revisando las condenas del 'caso de los ERE' y cuya imparcialidad Feijóo ha puesto en duda.

La Armadas contra los migrantes

Desde el PSOE también se ha pedido al PP que siga el ejemplo y cierre más acuerdos de Estado con ellos. “¿Por qué no acuerdo para reforma pacto de Estado contra la Violencia de Género? ¿O prefieren seguir en la marcha atrás que le exigen sus socios [de Vox]”, ha dicho. López también ha reclamado un “acuerdo para reforma la ley de extranjería” y dar una “solución humanitaria y solidaria para niños y menores que no pueden ser tratados como mercancía barata”, en referencia a los menores migrantes alojados en Canarias y que las comunidades autónomas del PP rechazan acoger, con la complicidad de Feijóo.

“¿Van a escuchar el grito desesperar de sus compañeros de Canarias o van a mirar para otro lado?”, ha sostenido. Pero López también ha replicado unas declaraciones previas del propio Miguel Tellado en las que pidió al Gobierno desplegar barcos militares en el Atlántico para impedir la llegada de cayucos desde las costas continentales africanas a España. “¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿Lo siguiente será bombardear los cayucos? Basta con que llamen a los presidentes del PP acoger a los menores”, ha concluido.

Los socios critican al Gobierno

A la votación ha precedido un debate que ha evidenciado la división entre el PSOE y sus aliados. El diputado de Sumar Enrique Santiago ha apoyado la renovación del CGPJ “tras cinco años de bloqueo el PP” ya que, según ha explicado en el Congreso, “va al liberar de sus secuestro a un CGPJ inoperante”. “La mala noticia”, ha añadido, “es que desde los tribunales se aplica una guerra jurídica contra cualquiera considerado enemigo por las derechas”. Y eso, según Santiago, no se corregirá con la proposición de ley pactada por PSOE y PP, lo que ha llevado a Sumar a abstenerse en la votación.

Santiago ha citado “a los seis sindicalistas de La Suiza” y “los seis jóvenes de Zaragoza” que han sido condenados a diferentes penas de prisión “por manifestarse”. “En ningún país se acepta que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y la Constitución”, ha añadido. El también secretario general del PCE ha conminado al Supremo a “presentar una aclaración al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE” si cree que la ley no es acorde al ordenamiento. “Cosa que no hace”, ha dicho con sorna.

El diputado ha sostenido que “Sumar no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo CGPJ que recupere la legitimidad democrática y ética del país”, pero ha lamentado haber conocido el texto de la proposición de ley firmada por el PSOE y el PP que acompaña al acuerdo “una vez registrada”. En su opinión, el texto tiene “deficiencias” que “pueden frustrar la urgente regeneración de la Justicia” y que no se podrán corregir si los socialistas mantienen su idea de no asumir enmiendas en el trámite parlamentario.

Más contundente ha sido la dirigente de Podemos Ione Belarra, que ha pedido al PSOE que rompa su acuerdo con el PP. “Ustedes pensaban”, se ha dirigido Belarra al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, “que con esta rendición, con esta renuncia a transformar, la derecha iba a parar. Pero eso nunca es verdad”.

“La derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo y eso es lo que demuestran estos cuatro días”, ha continuado. “Así que ahí va nuestra propuesta para hoy, señorías del Partido Socialista: rompan el acuerdo con el Partido Popular, rompan el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial y renueven este Consejo con la mayoría democrática”, ha exigido a la bancada socialista, antes de pedir también al Gobierno que apruebe una ley de medios que “acabe de una vez por todas con la corrupción periodística”.

Junts habla de “mafia togada” e indigna al PP

Muy críticos han sido también otros aliados del Ejecutivo. La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha dicho que el acuerdo que permite que siga habiendo “jueces justicieros constituidos en una mafia togada” y ha pedido “mecanismos de protección contra Marchenas, Llarenas y Aguirres”, en alusión a los magistrados que se han opuesto a la aplicación de la amnistía. Su intervención ha soliviantado al portavoz del PP, Miguel Tellado, que ha pedido la palabra para intervenir pero el vicepresidente de la Mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le ha cerrado el micrófono, al no proceder según las normas del reglamento de la Cámara.

A otro magistrado ha aludido su homólogo en ERC, Gabriel Rufuián, que ha citado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. “Salvó a [María Dolores de] Cospedal de la Kitchen, a [Esperanza] Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó las causas contra el rey, todavía no sabe quién es M.Rajoy (...). El único problema que hay en este país es cuando los jueces no son suyos”, ha sostenido en alusión al PP.

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha declarado que el acuerdo suscrito entre los dos grandes partidos “no garantiza que no se repita inaceptable bloqueo [del CGPJ]” y “no va a terminar con el lawfare y va hacer que su carácter antidemocrático perdure en el tiempo”. Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda ha afirmado que la reforma “no afronta el problema de fondo” y ha reclamado que los cargos gubernativos de los tribunales los decidan los jueces, tal y como ha propuesto el actual presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte.

Vox cuestiona el “reparto de jueces”

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha cargado contra el acuerdo y ha acusado a ambos partidos de “repartirse a los jueces” y “tomarle el pelo a la gente”. También ha criticado que el pacto vaya a acabar con el “la rendición del Poder Judicial en España ante el gobernante más totalitario de nuestra historia”, en referencia al Ejecutivo socialista.

Asimismo, el partido de extrema derecha ha arremetido contra los populares por facilitarle la tarea al Gobierno de Sánchez. “¿Es este un acuerdo bueno para el Partido Popular? Sí, aunque lo que han hecho no ha sido exponer, más bien ha sido excusarse. ¿Es un acuerdo bueno para el Partido Socialista? Sí. ¿Es un acuerdo bueno para la Justicia? Evidentemente no, en contra de lo que vende el Partido Popular como un logro”, ha criticado Millán.

La reforma se tramitará por el procedimiento de urgencia para aprobarla en tres sesiones plenarias en el Congreso y una en el Senado. A partir de ahora, los grupos parlamentarios tendrán hasta el próximo martes, 9 de julio, para presentar enmiendas, que en el caso de las de totalidad exigirán la presentación de un texto alternativo ya que no bastará con pedir la devolución.

El día 11 está previsto que se celebre el debate de totalidad, a la semana siguiente el texto se debatirá en la Comisión de Justicia y el día 23 se procederá a su aprobación en el Pleno del Congreso para su remisión al Senado, que podría dar luz verde definitiva al día siguiente, según informaron a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.