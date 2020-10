La repetición de las primarias de Vox en Málaga y Alicante para elegir a sus líderes provinciales se salda con la victoria de los oficialistas

Vox ya ha culminado su particular proceso de primarias para elegir a los Comités Ejecutivos Provinciales (CEP), que han sustituido a algunas de las gestoras que la dirección del partido de extrema derecha impuso a dedo hace un año. Los últimos resultados que acaba de dar a conocer el Comité Electoral de Vox se refieren a las primarias de dos de las tres provincias en donde se anularon y se ordenó repetirlas al reconocer que hubo "graves irregularidades" que "enturbiaron el proceso electoral": Alicante, Málaga y Jaén. En las dos primeras no ha habido sorpresa y se han alzado con la victoria los candidatos oficialistas, aunque en la provincia andaluza por un estrecho margen de votos. En Jaén, finalmente no se han tenido que repetir al haber renunciado los dos candidatos que andaban en la liza, Salud Anguita, actual portavoz en el Ayuntamiento y anterior presidenta provincial de Vox; y su rival, el concejal de Martos, Gerardo Aceituno. El partido ha tirado por la calle de en medio y ha vuelto a nombrar una gestora.

Según el comunicado interno del Comité Electoral, al que ha tenido acceso elDiario.es, en Alicante ha ganado el proceso Ana Vega, actual presidenta de la gestora y síndica en las Corts Valencianas, al conseguir 405 votos telemáticos frente a los 280 de su rival, Rafael Ramos Rodríguez. Vega fue acusada por otro de los aspirante, Pascual Moxica, durante el primer proceso, de cometer numerosas irregularidades, por lo que presentó un recurso en el que aportaba pruebas de que la candidata oficialista había incumplido los estatutos, entre otras cosas, al recabar los avales antes de plazo. El Comité Electoral, sin embargo, desoyó este recurso y comunicó al político ilicitano que no había reunido todos los avales.

El que sí que había pasado el corte había sido Rafael Ramos, cuya candidatura estaba apoyada por el militar y diputado nacional Manuel Mestre. Las últimas irregularidades achacadas a Vega, y denunciadas en esa ocasión por el equipo de Ramos, se produjeron en los últimos días cuando desde la candidatura de la portavoz en la administración valenciana había creado un grupo de Telegram compuesto por exafiliados y afiliados, alguno de los cuales elevaron denuncias a título particular afirmando que Vega había vulnerado la Ley de Protección de Datos al incluirles en un chat sin su permiso para recabar votos.

En Málaga también se ha alzado con la victoria el actual presidente provincial, José Enrique Lara, al que se enfrentó el coronel de la Legión retirado Enrique de Vivero. El resultado en estas primarias ha sido mucho más ajustado ya que Lara ha obtenido 381 votos y su rival once votos menos, es decir, 370. La candidatura de coronel de la Legión protestó ante "la injusta invalidación de las primarias de VOX Málaga decretada casi a medianoche", y acusó a la dirección que querer repetir las primarias "hasta que José Enrique Lara gane".

Ahora se abre el plazo de cinco días para la interposición de nuevos recursos. De no haberlos, serán proclamados oficialmente como ganadores Ana Vega (Alicante), y José Enrique Lara (Málaga).

En el resto de las escasas provincias en las que los afiliados de la formación de extrema derecha han podido votar unas primarias -que se ha reducido al final a cuatro-, también han salido victoriosos los candidatos oficialistas, la mayoría de ellos rodeados de polémicas.