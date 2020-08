Sánchez moviliza a los militares como rastreadores y ofrece a los presidentes autonómicos el mando único a través del estado de alarma

Pedro Sánchez admite que la evolución de la pandemia en España "no es buena". "Es preocupante en algunos territorios y, en consecuencia, hay que atajarla", ha dicho en una comparecencia tras el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, aunque no ha querido pronunciarse por cuáles son las zonas que más inquietan al Gobierno y se ha limitado a alabar el trabajo de todos los gobiernos autonómicos. El presidente ha anunciado nuevas medidas para impulsar la cogobernanza con las comunidades en un momento en el que algunas se han quejado de la inacción del Ejecutivo. Una de ellas es la activación del Ejército para que los militares actúen como rastreadores para frenar la expansión de la COVID-19. Además, Sánchez ofrece a los presidentes autonómicos que reclamen la activación del estado de alarma para limitar la movilidad en sus territorios. Serían los jefes de los ejecutivos regionales los que ostentarían el mando único.

"Dentro del respeto más absoluto a un Gobierno compuesto, cuasifederal (...), el Gobierno adoptará varias medidas para reforzar el trabajo en la lucha contra el virus", ha expresado Sánchez, que ha anunciado que 2.000 militares se pondrán a disposición de las autonomías para hacer labores de rastreo. "Las comunidades que no cuenten con suficientes rastreadores, pueden contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas", ha asegurado. Defensa cuenta con militares que se han formado como rastreadores y que hasta ahora ejercían dentro del Ejército.

Además, ha ofrecido a las comunidades que reclamen la activación del estado de alarma -el instrumento que permite limitar la movilidad- en sus territorios -en una parte o en todo- si la situación lo hace necesario y ha asegurado que serán los presidentes autonómicos los que, en esta ocasión, ostenten el mando único. Serían los correspondientes jefes de ejecutivos regionales, junto con el Gobierno central, los que comparecerían en el Congreso para rendir cuentas si fuera necesaria una extensión temporal de la medida extraordinaria. Ese mecanismo no está previsto en el reglamento del Parlamento y Sánchez ha asegurado que le darán esa posibilidad a los mandatarios autonómicos, aunque tendrá que ser la Mesa del Congreso la que establezca el procedimiento.

"Si un presidente considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio, el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad y manifiesto que el grupo parlamentario, la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, también apoyaría el planteamiento del presidente autonómico de turno que así lo solicitara", ha afirmado en su comparecencia en Moncloa en la que ha asegurado que el estado de alarma no tiene por qué suponer un confinamiento como el que se alargó durante dos meses desde el 14 de marzo.

"Tendemos todos a pensar que la respuesta que tenemos que dar a esta segunda fase tiene que ser semejante a la primera y no es así porque las condiciones materiales y el grado de conocimiento que tenemos es mucho mejor; estamos preparados y hemos engrasado la maquinaria", ha aseverado. "Hemos tenido muchos estados de alarma", ha recordado sobre las distintas etapas de la desescalada en la que se permitieron paulatinamente las salidas hasta el 21 de junio en la que la movilidad fue total por el territorio español. El presidente ha asegurado que la intención es que no sea necesario tomar esa medida excepcional: "Estamos haciendo muchas cosas antes para que esa situación no se produzca".

En este punto, Sánchez ha incidido durante su discurso en que las comunidades autónomas ha hecho "un esfuerzo inédito" y están haciendo las cosas "bien". "Este Gobierno quiere fortalecer el estado autonómico, se nos dijo que pretendíamos centralizar y quitar competencias, al contrario", ha subrayado el presidente del Gobierno. En este sentido, ha repetido en distintos momentos de su discurso que "tendemos a pensar que la respuesta que hay que dar en esta segunda fase tiene que ser la misma que en la primera y no es así". "Las condiciones materiales y el grado de conocimiento que tenemos es mucho mayor", ha apuntado. Por ahora se han pronunciado solo dos gobiernos autonómicos. La Generalitat de Catalunya ha descartado solicitarlo porque no lo ve "en absoluto necesario", según ha declarado la consellera de Salud, Alba Vergès. En la misma línea que Casado, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha criticado la propuesta de Sánchez: “La situación nacional requiere coordinación y sumar esfuerzos, no 17 estados de alarma”.

#España no puede permitirse 17 estrategias diferentes para frenar una pandemia.



La #RegióndeMurcia continúa estando por debajo de la media nacional en cuanto incidencia COVID-19 pero la situación nacional requiere coordinación y sumar esfuerzos, no 17 estados de alarma. — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 25 de agosto de 2020

Pide acabar con la confrontación y apoyo a los presupuestos

El presidente ha emplazado, además, al resto de fuerzas políticas al "destierro" de la guerra partidista durante la pandemia del coronavirus. Por eso, ha asegurado que mantendrá una nueva ronda con los líderes de los grupos a partir de la próxima semana. Así, se ha referido a la necesidad de sacar adelante unas nuevas cuentas públicas que hagan frente a esta situación. "Necesitamos impulsar la recuperación económica cuanto antes. Esto exige unos nuevos presupuestos y queremos hacerlo con el mayor respaldo posible. Los presupuestos eran ya inservibles antes de la pandemia. Ahora son nocivos y contraproducentes", ha sentenciado. Aunque no ha entrado en los hipotéticos apoyos a esas cuentas públicas en un momento en el que la parte socialista del Gobierno no descarta que Ciudadanos acabe entrando en la ecuación, Sánchez ha vuelto a reiterar su compromiso con el diálogo con la Generalitat. "Lo inteligente es el diálogo", ha dicho ante las distintas posicione que mantiene ERC y JxCat.

También ha aprovechado para hacer un llamamiento al conjunto de partidos -aunque se ha referido específicamente al de Pablo Casado- para llegar a grandes acuerdos, como la renovación del Poder Judicial, que lleva en funciones dos años. PSOE y PP han comenzado las negociaciones, pero aún no se ha cerrado un pacto. "Tenemos que reforzar el funcionamiento de las instituciones. Necesitamos instituciones fuertes, robustas", ha señalado.

Sánchez se ha referido también a la vuelta a las clases prevista para dentro de pocos días. El presidente del Gobierno ha asegurado que con el "despliegue" de recursos en las comunidades y en el Gobierno central, "vamos a tener centros educativos seguros". Y ha añadido que serán "más seguros que un parque infantil junto a nuestras casas". De este modo, ha querido remarcar que "la vuelta al cole se va a producir en unas condiciones óptimas": "Deben tener la garantía de que las comunidades y el Gobierno vamos a hacer lo necesario de que los centros educativos van a ser seguros. Les garantizo a padres y madres que van a ser más seguros que algunos entornos donde han estado los niños en las últimas semanas". En este punto, ha aprovechado para subrayar que son las "comunidades con gobiernos progresistas" las que han impulsado las contrataciones de personal docente para reforzar la vuelta a las clases.

"Total confianza y apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente"

En lo que no ha querido entrar es en las críticas que ha vertido Unidas Podemos sobre el proceso de vuelta al colegio así como la propuesta que han planteado de que los fondos europeos destinados a la educación se condicionen a la contratación de profesores. "Hay que conocer el funcionamiento del estado autonómico, las comunidades tienen autogobierno, las capacidades que tienen en cuanto a la sanidad o la educación son totales", ha afirmado Sánchez, que ha explicado que de los 16.000 millones del fondo no reembolsable 9.000 iban destinados a la sanidad, 2.000 a la educación y 5.000 a la caída de ingresos. "Son las comunidades las que tienen que gestionar esos recursos, pero no es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución", ha sentenciado.

"Todos mis ministros y ministras son ministros del Gobierno de España. Todos tienen mi máxima confianza y tengo una positiva opinión del funcionamiento del Gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos", ha dicho en referencia a la discrepancia con el departamento que dirige Isabel Celaá.

Sánchez ha hecho una férrea defensa de Pablo Iglesias y del partido que pilota ante la imputación que ha realizado un juez a partir de una denuncia por presunta malversación así como ante el informe del fiscal del Tribunal de Cuentas que ve indicios de delito en un contrato de la formación. "Total confianza y total apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente segundo", ha expresado el presidente, que ha recordado que la causa está en el marco judicial, al que ha vuelto a manifestar su total respeto. "La rendición de cuentas es total", ha dicho sobre la negativa a que Iglesias dé explicaciones en el Congreso.