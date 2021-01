El sindicato Esan de la Ertzaintza denuncia la agresión en Santurtzi y critica la "temeridad" de Otegi y Iriarte

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El sindicato Esan de la Ertzaintza ha denunciado la agresión sufrida esta pasada noche por dos ertzainas en Santurtzi y ha criticado la "temeridad" de los representantes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte después de que en las últimas jornadas la coalición soberanista cuestionara la actuación de la Policía vasca ante los toques de queda.

En un comunicado, la central sindical ha considerado así "preocupante la irresponsabilidad de quienes desde el altavoz político y mediático dan fuego a la mecha de semejantes sujetos".

"La temeridad de el Otegi y Iriarte no tiene parangón y Esan quiere mostrar su profunda preocupación ante este hecho. Todo no vale en el juego político y los agentes de la Policía Vasca nos negamos a ser muñecos en el juego de evolución política lenta y cobarde en el que se encuentra inmersa la autoproclamada Izquierda Abertzale. No se puede abrir la espita del gas apuntando siempre hacia los hombres y mujeres que componen la Euskal Polizia", ha afirmado.

Esan ha advertido así que quien pretenda "apartar de los valores democráticos que siempre han acompañado a la Ertzaintza y a las diferentes Udaltzaingoak" debe saber que no lo va a conseguir. "Nuestro compromiso con nuestro pueblo sigue firme y es patente en nuestro día a día en las calles", ha añadido.