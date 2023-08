Sumar acusa al PSOE de “falta de ambición” en las negociaciones para un nuevo Gobierno de coalición

“Falta de ambición”. Sumar tiene prisa para negociar un acuerdo con el PSOE para reeditar el gobierno de coalición progresista y cree que su posible socio no está siendo suficientemente concreto y detallado en las negociaciones del programa. “En los primeros contactos que estamos manteniendo con el PSOE estamos notando una cierta falta de ambición. Las propuestas que nos trasladan son insuficientes, nosotros queremos compromisos concretos”, ha lamentado el portavoz de la coalición, Ernest Urtasun, en una entrevista este miércoles en la Cadena SER.

Sumar ha trasladado ya una propuesta concreta a los socialistas, pero de momento del otro lado perciben “inconcreción”. Urtasun no ha querido entrar en los detalles sobre las medidas que el PSOE no está dispuesto a profundizar. Ha explicado que no se trata tanto “de una medida u otra” sino de una falta de ambición general a la hora de abordar las negociaciones sobre el programa de ese futuro Gobierno.

“Las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa son conocidas por todo el mundo, son las que hemos hablado en la campaña: vivienda, cesta de la compra, política laboral, todo lo que hemos explicado en campaña. El problema no es de una o de otra medida, sino de metodología y de que el PSOE entienda que necesitamos un acuerdo ambicioso, concreto y detallado”, ha dicho el eurodiputado y portavoz de la coalición, que ha querido trasladar no obstante un mensaje de optimismo: “Habrá gobierno de coalición”.

Para que ese gobierno de coalición salga adelante, PSOE y Sumar deben atar el apoyo de los partidos independentistas catalanes, toda vez que el resto de socios han dejado caer de alguna manera que apoyarán una investidura de Pedro Sánchez, por lo que desde los dos partidos ya se han entablado contactos con ERC y Junts para desencallar esa votación. Urtasun ha afirmado que las conversaciones “avanzan de manera positiva” pero ha pedido “discreción”.

“Todo el mundo es consciente de que ERC y Junts pero también el resto de partidos queremos que esto salga bien. No creo que nadie esté pensando en estos momentos en darle una segunda oportunidad al PP y a Vox, un Vox cada vez más radicalizado. Nadie quiere asumir ese riesgo.Creo que haremos las cosas bien. Es una negociación compleja donde la cuestión catalana va a estar presente pero no solo. Los demás partidos querrán hablar de un montón de cuestiones y a eso nos vamos a dedicar”, ha resumido.

Preguntado por la posibilidad de una amnistía para los dirigentes de Junts en el extranjero, entre ellos el líder del partido Carles Puigdemont, Urtasun se ha remitido a la posición de Sumar sobre la cuestión catalana que ya explicaron en la campaña electoral. “Nosotros hemos dicho en campaña que lo que queremos es que de la mesa de diálogo salgan soluciones políticas y que del acuerdo salga una votación en Catalunya. Hay que recordar que Catalunya sigue siendo el único territorio con un estatuto que fue recortado por el Tribunal Constitucional después de ser votado”, ha dicho el portavoz.

Antes del acuerdo de investidura, los partidos que aspiran a reeditar el gobierno de coalición tendrán una primera prueba la semana que viene en el Congreso con la votación de la Presidencia y la Mesa de esa Cámara. El PSOE vuelve a necesitar los apoyos de todos sus posibles socios para hacerse con ese puesto y para garantizarse una mayoría progresista y por eso en las negociaciones que ya están en marcha para esa votación, el 17 de agosto, los partidos ya presionan para que la Mesa tenga una composición plural en la que no solo pueda estar Sumar, como ya ocurrió con Unidas Podemos hace cuatro años, sino que además pueda tener un asiento alguna formación nacionalista o independentista.

“Sumar quiere un acuerdo progresista en la Mesa”, ha dicho Urtasun, que ha considerado que los socios parlamentarios deben formar parte de ese acuerdo. “Luego qué sillones se ocupan, si van a estar o no va a estar... estamos viéndolo entre todos”, ha precisado. Urtasun, a diferencia de lo que han sugerido estos días algunos de los partidos que integran Sumar, ha considerado que l lo lógico es que la Presidencia recaiga en el PSOE. “El partido del bloque que tiene más votos tiene legitimidad para tener la Presidencia”, ha dicho.